Bolu'da kar yağışı uyarısı

Bolu Meteoroloji Müdürlüğü, etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle uyarıda bulundu.

Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre, gece saatlerinden itibaren, Bolu, Düzce, Karabük ve Kastamonu'nun kuzeyi, Sinop'un batısı ile Zonguldak ve Bartın'ın 300 metrelik rakım üzerinde bulunan yüksek kesimlere kuvvetli ve yer yer yoğun (20 santimetre üzeri) kar yağışının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, cumartesi gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışının pazar günü öğle saatlerinde tekrar kuvvetleneceğinin tahmin edildiği ifade edilerek, başta ulaşımda aksamalar olmak üzere, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.