Bolu'da içtikleri nargileden etkilenerek hastaneye kaldırılan 6 kişiden 3'ünün tedavisi sürüyor

Bolu'da içtikleri nargileden etkilenmeleri sonucu tedavi altına alınan 6 kişiden 3'ü taburcu edildi, 3'ü Ankara'daki bir hastaneye sevk edildi.

Kalıcı Konutlar Mahallesi'nde bir apartman dairesinde nargile içen 6 kişi, milde bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikayetleriyle 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, H.A, S.A., Y.A, B.K, S.K. ile E.Ö'yü Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırdı.

Hastanedeki tedavilerinin ardından B.K, S.K. ve E.Ö. taburcu edilirken, H.A, S.A. ile Y.A. ise Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Söz konusu 6 kişinin, nargilede kullanılan kömürden çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabileceği değerlendiriliyor.