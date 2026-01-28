Mengen'de Av Komisyonu Toplantısı yapıldı

Mengen Kaymakamı Sercan Yıldız başkanlığında Av Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi.



Toplantıda, ilçede av ve yaban hayatının korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar, sezondaki uygulamalar ve avcılıkla ilgili durum ele alındı.



Programda sürdürülebilir avcılığın sağlanması, yaban hayatının korunması ve doğal dengenin gözetilmesi amacıyla yapılması gereken çalışmalar değerlendirildi. Komisyon üyeleriyle, ilgili mevzuat çerçevesinde alınacak tedbirler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.



Toplantıda yaban hayatının korunması ile bilinçli avcılığın teşvik edilmesine yönelik denetim ve bilgilendirme çalışmalarının önemi aktarıldı.

