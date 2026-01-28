Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Haberleri

        Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

        Bolu'nun yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 13:46 Güncelleme: 28.01.2026 - 13:46
        Bolu'nun yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

        Köroğlu Dağı'nın eteklerinde yer alan Aladağ ve Sarıalan yaylalarında kar yağışı başladı.

        Kar kalınlığının yarım metreye ulaştığı bölgede yağış aralıklarla devam ediyor.

        Kartalkaya ve yaylalara giden yollarda ulaşım normal seyrediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

