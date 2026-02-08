Mudurnu'da köylüler "Birikme Geceleri"nde buluştu

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde köylüler asırlardır sürdürülen "Birikme Geceleri" geleneğinde bir araya geldi. Sürmeli, Delice ve Bayramlık köylerinde yaşayanlar, "Birikme Geceleri" geleneği için buluştu. Bayramlık köyünde çoğunluğu gençlerden oluşan katılımcılar, yöresel ağızla sergilenen doğaçlama orta oyunları ve halk oyunları gösterilerini izledi. Etkinlikte köylerin ortak sorunları ele alındı, çözüm önerileri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Yoğun katılımla gerçekleşen buluşmada, köylüler arasındaki birlik, beraberlik ve dayanışma duyguları güçlendirildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.