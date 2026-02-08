Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Haberleri

        Bolu'da çaya düşen otomobil 500 metre sürüklendi

        Bolu'da kontrolden çıkarak çaya düşen otomobil, yaklaşık 500 metre sürüklendikten sonra traktör yardımıyla kıyıya çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 14:43 Güncelleme: 08.02.2026 - 14:43
        Bolu'da çaya düşen otomobil 500 metre sürüklendi
        Bolu'da kontrolden çıkarak çaya düşen otomobil, yaklaşık 500 metre sürüklendikten sonra traktör yardımıyla kıyıya çıkarıldı.

        Dağkent Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak Büyüksu Çayı'na düştü.

        Karların erimesi ve sağanak nedeniyle debisi yükselen çayda sürüklenen otomobilin sürücüsü kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı.

        Yaklaşık 500 metre sürüklenen otomobil, camları kırıldığı için içi suyla dolunca Karaköy mevkisindeki çayın ortasında kaldı.


        Sürücü ve arkadaşları, traktör yardımıyla uzun süren uğraşlar sonucu otomobili bulunduğu yerden kıyıya çıkardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

