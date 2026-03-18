Bolu'da çıkan yangında 1 ev kullanılamaz hale geldi
Bolu'nun Gerede ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.
İlçeye bağlı Davutbeyli köyü Kandak Mahallesi'nde bulunan 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Köy sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye erlerinin müdahale ettiği alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında iki katlı ev yanarak kullanılamaz hale gelirken, bitişiğinde bulunan bir ev zarar gördü.
