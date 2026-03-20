        MEMLEKET SOFRASI - Abant kebabı

        ZAFER GÖDER - İsmini "aşçılar diyarı" Bolu'nun doğa harikası Abant Gölü'nden alan Abant kebabı, sade malzemelerle hazırlanan doyurucu bir fırın yemeği olarak tercih ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2026 - 11:05 Güncelleme:
        Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi kapsamında Bolu'nun yöresel lezzeti Abant kebabının yapımı anlatıldı.

        Et, patlıcan ve peynirin uyumuyla kısık ateşte ve fırında pişirilerek hazırlanmasıyla derin aroma kazanan yöresel lezzet, Bolu'nun gastronomi birikimini yansıtıyor.

        Osmanlı saray mutfağının önemli yemeklerinden Abant kebabı, hem görünümü hem de tadıyla beğenilerek tüketiliyor.

        Abant kebabının tarifini AA muhabirine anlatan Mengenli şef Yunus Emre Ersoy, yemeğin pişirme sürecinin önemli olduğunu söyledi.

        Ersoy, "Abant kebabını özel kılan sadece kullanılan malzemeler değil, etin ve sebzelerin ağır ağır pişirilmesidir. Kuzu etinin tereyağıyla mühürlenmesi, ardından sebzelerle kendi suyunda pişmesi yemeğin temelini oluşturur. Fırında son dokunuş yapılırken peynirin üzerini kızartması ise lezzeti tamamlar." diye konuştu.

        Abant kebabı için gerekli malzemeler ve tarifi şöyle:

        Malzemeler (6 kişilik)

        • 250 gr kuzu but eti
        • ⁠3 adet patlıcan
        • ⁠1 yemek kaşığı tereyağı
        • 1 adet kuru soğan
        • ⁠2 adet domates
        • ⁠4 adet yeşil biber
        • ⁠1 yemek kaşığı domates salçası
        • ⁠50 gr Mengen peyniri ya da kaşar peyniri
        • ⁠Tuz, karabiber, kekik, dağ kekiği

        Yapılışı:

        1- ​Kuşbaşı doğranmış kuzu eti tavada tereyağı ile sote edilir.

        2-​ Doğranmış soğan, sivribiber ve domates ilave edilir.

        3 -​ Salça, tuz, kekik, karabiber ve su konup pişirilir.

        4-​ Patlıcanlar ortadan ikiye kesildikten sonra ızgarada pişirilir ya da kızartma tavasında yağda kızartılır.

        5-​ Ortaları bir kaşık yardımıyla ezilerek içine doldurulacak et için yer açılır.

        6-​ Hazırlanan sote içine konulur.

        7-​ Salça, tuz, karabiber, su ve sıvı yağ kullanılarak sos hazırlanır, fırın tepsisinin ya da güvecin içine dökülür.

        8-​ Önceden sos dökülen kaba alınan içi doldurulmuş patlıcanların üzerine rendelenmiş Mengen peyniri ya da kaşar peyniri ilave edilir.

        9-​ Fırında peynir kızarana kadar pişirilerek servise hazır hale getirilir.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram namazı mesajı: İnşallah bedelini ödeyecekler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram namazı mesajı: İnşallah bedelini ödeyecekler
        Bahçeli, Türkeş'in kabrini ziyaret etti
        Bahçeli, Türkeş'in kabrini ziyaret etti
        6 ülkeden Hürmüz'e dair ortak açıklama
        6 ülkeden Hürmüz'e dair ortak açıklama
        Trump'tan 'Pearl Harbor' esprisi
        Trump'tan 'Pearl Harbor' esprisi
        Pezeşkiyan: Dünya karşı durmazsa bu ateş birçoklarını yakacak
        Pezeşkiyan: Dünya karşı durmazsa bu ateş birçoklarını yakacak
        Televizyon sunuculuğundan Trump'ın Savunma Bakanlığı'na
        Televizyon sunuculuğundan Trump'ın Savunma Bakanlığı'na
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        AB, enerji fiyatlarına karşı harekete geçiyor
        AB, enerji fiyatlarına karşı harekete geçiyor
        UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!
        UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!
        "İyi bayramlar"
        "İyi bayramlar"
        "Sevgilimden!"
        "Sevgilimden!"
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Eğlenmek için geldi kâbusu yaşadı... 1 milyon TL'lik çukur tazminatı!
        Eğlenmek için geldi kâbusu yaşadı... 1 milyon TL'lik çukur tazminatı!
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Gözyaşlarına boğuldu
        Gözyaşlarına boğuldu
        Gurbetçi işçinin sigortasına dikkat!
        Gurbetçi işçinin sigortasına dikkat!
        Üçüncü kez evleniyor
        Üçüncü kez evleniyor
        Her yerde yağış var!
        Her yerde yağış var!
        Atlanan kahvaltı sağlığı nasıl etkiliyor?
        Atlanan kahvaltı sağlığı nasıl etkiliyor?
        Gözlerimizin gece modu nasıl çalışıyor?
        Gözlerimizin gece modu nasıl çalışıyor?

        Benzer Haberler

        SMA hastası Rüzgar bebeğe en güzel bayram hediyesi
        SMA hastası Rüzgar bebeğe en güzel bayram hediyesi
        Bolu güne karla uyandı
        Bolu güne karla uyandı
        Bolu'da bayram namazı kılındı
        Bolu'da bayram namazı kılındı
        Bolu'nun incisi beyaz örtüyle kaplandı
        Bolu'nun incisi beyaz örtüyle kaplandı
        Doruk Pehlivan: "Önümüzdeki karşılaşmalarda daha iyi oynamamız gerekiyor"
        Doruk Pehlivan: "Önümüzdeki karşılaşmalarda daha iyi oynamamız gerekiyor"
        Hentbolda milli maçın ardından
        Hentbolda milli maçın ardından