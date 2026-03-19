        Hentbolda milli maçın ardından

        2027 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 2. tur ilk eleme maçında Romanya'ya 37-32 mağlup olan A Milli Erkek Hentbol Takımı oyuncuları Koray Ayar ile Doruk Pehlivan maçın değerlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2026 - 18:37 Güncelleme:
        Koray Ayar, Bolu Karaçayır Kapalı Spor Salonu'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, salona gelerek destek verenlere teşekkür etti.

        Federasyona da kendilerine bu ortamı hazırladığı için teşekkür eden Koray Ayar, "Tabii ki bizim istediğimiz sonuç olmadı. Farklı bitti şu an. Özellikle ilk devrede savunmada sıkıntı yaşadık. Bunu ikinci devrede biraz kurtarmaya çalıştık. Biraz daha ofansif, biraz daha agresif savunma yapmaya karar verdik. 32 golle bence iyi bir hücum gösterdik." şeklinde konuştu.

        Rövanş maçında savunmada seviyeyi arttırmaları gerektiğini ifade eden Ayar, "Umarım onu yapacağız. Kesinlikle kalan 2-3 günde bu işi toparlayacağız. Orada bambaşka bir yüz göstermek istiyoruz."dedi.

        Doruk Pehlivan ise iyi bir maç oynayamadıkları için üzgün olduğunu söyleyerek, "Beklediğimizden altı bir performans sergilediğimizi söyleyebilirim. Biraz ateş eksikti içimizde. Yani eski motivasyonumuzu, eski milli takım ruhunu gösterdiğimizi düşünmüyorum." ifadesini kullandı.

        Mili takım ruhunun içlerinde var olduğunu kaydeden Pehlivan, "Bu maçtan öğrenecek çok şeyimiz var. Maçta 9 fark geriye düştüğümüz anlar oldu ama çok yaklaştığımız anlar da oldu. O yüzden biz demek ki bu adamlardan gerçekten o kadar çok geri değiliz ve bu takımlardan çok daha iyi takımlara karşı çok daha iyi performanslar da sergiledik. Kendi kalitemizi biliyoruz. O yüzden bu maçı bir ders olarak alıp, önümüzdeki maçlarda daha iyi oynamamız gerekiyor." diye konuştu.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

