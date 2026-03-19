        Hentbol: 2027 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri

        A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2027 IHF Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 2. tur ilk maçında Romanya'ya 37-32 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2026 - 17:52 Güncelleme:
        Milli takım ile Romanya arasındaki karşılaşma, Bolu Karaçayır Spor Salonu’nda oynandı.

        Mücadelenin ilk yarısını 19-15 geride kapatan ay-yıldızlı ekip, sahadan 37-32 yenilgiyle ayrıldı.

        Eleme turunun rövanş maçı, 22 Mart Pazar günü saat 20.00’de Romanya’nın Buzau kentinde oynanacak.

        Karşılaşmayı, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Bolu Belediye Başkan Vekili Mehmet Tuna Özcan, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi, Romanya Hentbol Federasyonu Başkanı Constantin Din, Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, protokol üyeleri ve çok sayıda sporsever takip etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

