Bolu'da Ramazan Bayramı tedbirleri alındı

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Ramazan Bayramı dolayısıyla il genelinde kapsamlı güvenlik ve trafik tedbirlerinin alındığını bildirdi.



Aydın, valiliğin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 20-22 Mart'ta idrak edilecek Ramazan Bayramı süresince vatandaşların huzur ve güven içinde tatil geçirmelerini sağlamak amacıyla geniş çaplı önlemlerin hayata geçirildiğini kaydetti.



Ramazan Bayramı'nda kolluk güçleri tarafından emniyet ve asayişin sağlanması, trafik güvenliğinin artırılması ve kamu düzeninin korunması amacıyla yoğun denetimler gerçekleştirileceğini ifade eden Aydın, kent genelinde 383 yol kontrolü olmak üzere 852 asayiş uygulaması yapılacağını belirtti.



Aydın, 265'i gündüz, 204'ü gece olmak üzere 537 ayrı noktada sabit ve seyir halinde trafik denetimlerinin gerçekleştirileceğini aktararak, 259 ekip ve 1363 personelin görev yapacağını bildirdi.



İlgili birimlerin bayram süresince kesintisiz görev başında olacağını vurgulayan Aydın, vatandaşlara trafik kurallarına uyma çağrısında bulundu.



Emniyet kemeri kullanımının önemine dikkati çeken Aydın, hız limitlerine riayet edilmesi ve yorgun şekilde araç kullanılmaması gerektiğini ifade etti.



Aydın, başta şehit aileleri ve gaziler olmak üzere tüm vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.



