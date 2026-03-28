Bolu için kuvvetli sağanak uyarısı

Bolu için yerel kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın öğle saatlerinden itibaren Bolu'da yerel olarak kuvvetli sağanak beklendiği kaydedildi.



Açıklamada, il genelinde 1000 metrenin üzerindeki yüksek kesimlerde ise soğumaya bağlı karla karışık yağmur ve kar yağışı görülmesinin tahmin edildiği ifade edildi.



Vatandaşlardan sel, su baskını ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

