Bolu’da, yağlık ayçiçeği hasadı devam ediyor

Bolu’da, son yıllarda ekiliş alanları gittikçe artan ve çiftçilere yeni gelir kapısı sağlayan yağlık ayçiçeğinin hasadı devam ediyor.

Bolu’nun merkezinde ve özellikle Göynük ilçesinde son yıllarda yağlık ayçiçeği ekimi hızla artıyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün öncülüğünde alternatif ürün ekiminin yaygınlaştığı Bolu’da, merkeze bağlı Oğulduruk köyünde yaşayan Servet Gücüyener’in 160 dönüm araziye ektiği yağlık ayçiçeğinin hasadı yapıldı.

Gücüyener’in arazisinde yapılan hasada katılan İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, “Bu köyümüzde 160 dönüm alanda ekilen yağlık ayçiçeğinin veriminin oldukça iyi olduğunu görüyoruz. Ülkemizin yağlık ayçiçeği ekilişinin ihtiyacımızı karşılamadığı düşünüldüğünde, çiftçimiz kendi kazanırken ülke ekonomisine de katkıda bulunuyor. Merkez ilçe ve Göynük ilçemizde ekiliş alanları hızla artmakta olan yağlık ayçiçeğinin ilimizin tamamında ekilişini artırmak için gerekli çalışmalar yapılıyor. Ben burada öncülük yaparak tarlasına ayçiçeği eken çiftçimiz Servet Gücüyener’e çok teşekkür ediyorum” dedi.

BOLU 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:37

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