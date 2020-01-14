Caddede karşılaştığı husumetlisini bıçakladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BOLU´da, 19 yaşındaki H.Ö., caddede yürürken karşılaştığı husumetlisi M.Y.´yi (19) bıçakladı. Yaralanan genç tedaviye, H.Ö. ise gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde, Tabaklar Mahallesi Ali Rıza Tekemen Caddesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet olan H.Ö.ve M.Y. karşılaştı. İkili tartışmaya başladı. H.Ö. bu sırada üzerinde bulunan bıçağı çıkartarak, M.Y.´nin karnına sapladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan M.Y. , ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Polis, olaydan sonra kaçan H.Ö.´yü ise kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BOLU 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:39

GÜNEŞ 08:09

ÖĞLE 13:07

İKİNDİ 15:33

AKŞAM 17:55

YATSI 19:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.