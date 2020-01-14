Caddede karşılaştığı husumetlisini bıçakladı

BOLU´da, 19 yaşındaki H.Ö., caddede yürürken karşılaştığı husumetlisi M.Y.´yi (19) bıçakladı. Yaralanan genç tedaviye, H.Ö. ise gözaltına alındı.
Olay, öğle saatlerinde, Tabaklar Mahallesi Ali Rıza Tekemen Caddesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet olan H.Ö.ve M.Y. karşılaştı. İkili tartışmaya başladı. H.Ö. bu sırada üzerinde bulunan bıçağı çıkartarak, M.Y.´nin karnına sapladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan M.Y. , ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Polis, olaydan sonra kaçan H.Ö.´yü ise kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
BOLU
14 Ocak 2020 Salı
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