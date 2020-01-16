Narkotik uygulamasında yakalanan cezaevi firarisi tutuklandı

BOLU'da, narkotik ekiplerinin şehir merkezinde yaptığı uygulamada yakalanan ve 18 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün metruk bina ve uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının yoğun olabileceği mahalle, sokak ve parklarda uygulama yaptı. Uygulama sırasında şüpheli görülen Oğuzhan Kaçmaz'ın (21) Genel Bilgi Taraması yapıldı. Kaçmaz'ın 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan girdiği cezaevinden firar ettiği ve bu nedenle arandığı tespit edildi. Hakkında 18 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilen Kaçmaz, gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kaçmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



BOLU 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:39

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