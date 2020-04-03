Bolu’da, kaçak tütün ve cerrahi maske operasyonu

Bolu’da, jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda kaçak tütün, sigara ve 4 bin adet cerrahi yüz maskesiyle yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 kamyon içinde kaçak tütün, sigara ve cerrahi yüz maskesi taşındığı bilgisi üzerine operasyon başlattı. Bolu’nun Dörtdivan ilçesinde bulunan bir dinlenme tesisinde şüpheli 2 kamyonu durduran jandarma ekipleri, araçların içinde arama yaptı. Yapılan aramada 3 ton 91 kilo ağırlığında kaçak tütün, 60 kilo kaçak pipo tütünü, 2 bin 170 adet kaçak sigara ve 4 bin adet cerrahi yüz maskesi ele geçirildi. Kaçak tütün, sigara ve cerrahi maskelerle yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

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