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Jandarmadan kaçak balık avlayanlara 32 bin 683 lira ceza

İHA

Jandarmadan kaçak balık avlayanlara 32 bin 683 lira ceza

Bolu’da, jandarma ekiplerinin dönem dışı avcılık yapanlara yönelik operasyonunda suçüstü yakalanan 3 kişiye toplam 32 bin 683 lira para cezası kesildi.
Bolu’nun Seben ilçesinde bulunan Taşlıyayla Göleti’nde usulsüz yöntemlerle dönem dışı avcılık yapıldığı ihbarı üzerine il jandarma komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Balık avlandığı ihbarının yapıldığı gölete operasyon düzenleyen ekipler 3 kişiyi suçüstü yakaladı. Şahısların araçlarında yapılan aramada, 1 adet şişme bot, piyasa değeri yaklaşık 4 bin lira olan 200 kilogram sazan balığı ve 2 bin metre ağ ele geçirildi.
Kaçak avcılık yapan 3 kişiye, korona virüs tedbirleri kapsamında Bolu Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan “il genelindeki göl, dere, baraj gibi alanlarda yapılan her türlü balığın, her türlü yöntemle avlanması faaliyetlerinin pandemi süresince bir dahaki emre kadar durdurulması” kararına muhalefet etmekten 9 bin 450 lira, “1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa Muhalefet” suçundan 15 bin lira, “Dönem dışı avlanmak” suçundan 5 bin 100 lira, “2918 sayılı Karayolları ve Trafik Kanununa muhalefet” suçundan 3 bin 133 lira olmak üzere toplam 32 bin 683 TL idari para cezası uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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