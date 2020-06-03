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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Roma döneminden kalan sütun, bahçe duvarında kullanıldı 

DHA

Roma döneminden kalan sütun, bahçe duvarında kullanıldı 

<br>Adnan KARABULUT/BOLU, (DHA)- BOLU´da, İzzet Baysal Caddesi´ndeki, 1970'li yıllarda yeniden inşa edilen Aslahaddin Camisi´nin avlusunun çevreleyen duvarı, Roma döneminden kaldığı tahmin edilen sütunun üzerine yapıldı. Mahallenin yaşlıları eskiden tarihi sütunun musalla taşı olarak da kullanıldığını söyledi. <br>Akpınar Mahallesi'nde bulunan Bolu´nun en eski camilerinden Aslahaddin Camii, yaklaşık 1970'li yıllarda bir hayırsever tarafından yeniden inşa edildi. Ancak caminin avlusunu çevreleyen duvarın tarihi sütunun üzerine örülmesi, çevredeki vatandaşların tepkisini çekiyor. Roma dönemine ait olan sütunun üzerinde yazılar olduğu da görüldü.<br>Mahallede yaşayan yaşlı vatandaşlar, 40 yıl önce tarihi sütunun üzerinde imamların ezan okuduğunu ve taşın cenaze namazlarında musalla taşı olarak kullanıldığını söyledi. DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Adnan KARABULUT<br>2020-06-03 09:00:55<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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