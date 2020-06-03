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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Camını kırarak girdiği bakkaldan hırsızlık yaptı, kameralara yakalandı

DHA

Murat KÜÇÜKAdnan KARABULUT/ BOLU, (DHA)BOLU´da, kaldırım taşı ile bakkalın camını kıran hırsız, 300 lira ve birkaç paket sigara çalarak kayıplara karıştı.  Olay, dün gece 04.30 sıralarında Tabaklar Mahallesi Hattat Emin Barın Caddesi´nde bulunan Medeni Fidan'a ait bakkalda meydana geldi. Bakkal kapalı olduğu sırada bir kişi, kaldırım taşı ile camı kırarak içeri girdi. Şüpheli, bakkalın kasasından 300 TL ve birkaç paket sigara çalarak kaçtı. Bakkalın yanında bulunan bir pastanenin sahibi durumu görerek dükkan sahibi Medeni Fidan'ı aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri,...

Camını kırarak girdiği bakkaldan hırsızlık yaptı, kameralara yakalandı

<br>Murat KÜÇÜKAdnan KARABULUT/ BOLU, (DHA)BOLU´da, kaldırım taşı ile bakkalın camını kıran hırsız, 300 lira ve birkaç paket sigara çalarak kayıplara karıştı. <br>Olay, dün gece 04.30 sıralarında Tabaklar Mahallesi Hattat Emin Barın Caddesi´nde bulunan Medeni Fidan'a ait bakkalda meydana geldi. Bakkal kapalı olduğu sırada bir kişi, kaldırım taşı ile camı kırarak içeri girdi. Şüpheli, bakkalın kasasından 300 TL ve birkaç paket sigara çalarak kaçtı. Bakkalın yanında bulunan bir pastanenin sahibi durumu görerek dükkan sahibi Medeni Fidan'ı aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek, hırsızın bulunması için çalışma başlattı.<br>`MAĞDURUM´<br>Dükkan sahibi Medeni Fidan (36), "Kamera kontrollerini yaptıktan sonra hırsızın camları kilit taşları ile kırdığını fark ettik. Koronavirüsten sonra küçük bir esnafa bu zararın vurmasından dolayı son derece mağdurum. Bu hırsızın bir an önce bulunup, adaletin yerini bulmasını istiyorum. Birçok esnafın da başına geldi. Başka esnafların da canının yanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını rica ediyoruz" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK-Adnan KARABULUT<br>2020-06-03 17:41:30<br>

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