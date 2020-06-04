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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gölcük Tabiat Parkı işletmecisi: Randevulu sisteme gerek yok

DHA

Gölcük Tabiat Parkı işletmecisi: Randevulu sisteme gerek yok

<br>Murat KÜÇÜK-Adnan KARABULUT/BOLU,(DHA)BOLU'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'nda, koronavirüs tedbirleri nedeniyle planlanan randevulu sistemle girişin düşünülmesiyle ilgili tabiat parkının işletmecisi Bolu Belediyespor Başkanı Sinan Barut, "Alan geniş olduğu için herhangi bir şekilde randevulu sisteme gerek olmadığı kanaatindeyiz. Randevu sistemi henüz söz konusu değildir. İleride çok yoğun bir akın olursa bunu değerlendirebiliriz. Böyle bir sıkıntı durumunda biz bildiririz. Ancak şu anda herhangi bir randevu sistemi yok. İnsanlar rahatlıkla istediği şekilde gelebilir" dedi.<br>Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden biri olan Gölcük Tabiat Parkı, koronavirüs sürecinde normalleşme planı çerçevesinde uzun bir aradan sonra 1 Haziran tarihinde ziyaretçilerine kapılarını tekrar açtı. Parkın açılmasıyla birlikte, Bolu Valisi Ahmet Ümit, her yıl milyonlarca kişinin ziyaret ettiği Gölcük Tabiat Parkı´na girişlerin önümüzdeki günlerde randevulu sistemle olacağını açıkladı. Vali Ümit, randevulu sistem sayesinde tabiat parkında sosyal mesafenin korunacağı kanısını savunarak böyle bir karar almayı düşündüklerini söyledi.<br>Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Bolu Belediyesi'ne 2012 yılında 29 yıllığına kiralanan Gölcük Tabiat Parkı'nın işletmecisi Bolu Belediyespor Başkanı Sinan Barut ise Vali Ümit'in yaptığı randevulu sistem açıklamasıyla ilgili konuştu. Barut, randevulu sisteme gerek olmadığı kanaatinde olduklarını ifade ederek, "Sayın Valimizin endişesini biz biliyoruz. Bir anda insanların evlerinde sıkılıp da milli parklara akın etmesi sonucu sosyal mesafenin kaybolacağı endişesiyle bunu söyledi. Biz geçen seneki verilere baktığımızda, buraya gelen kişi sayısına baktığımızda ve alanın büyüklüğüne baktığımızda şehir içerisindeki riskten daha fazla bir risk öngörmüyoruz. Onun dışında kapı girişinde yoğunluğa göre girişler kapatılıyor. Zaten kimse alınmıyor" dedi.<br>Gölcük Tabiat Parkı'nın geniş bir alana sahip olduğunu belirten Barut, "İçerideki oturup da piknik yapılacak masaların aralarındaki mesafe de zaten yüksek bizde. Çok dip dibe olunacak bir tabiat parkı değil burası. Alan geniş olduğu için herhangi bir şekilde randevulu sisteme gerek olmadığı kanaatindeyiz. Girişteki insan sayısı ve içerideki denetim olduğu sürece randevu sistemi olmadan da biz bunun üstesinden geliriz. Ama Valilik tarafından, İl Pandemi Kurulu tarafından alınan kararlara da kesinlikle uyulacaktır. Uyulması için 2 kat fazla personel istihdam ediyoruz. Şu andaki randevu sürecinden dolayı da insanların bundan korkup da buradan mahrum kalmasını istemiyoruz" diye konuştu.<br>Sinan Barut, insanların açık havadaki doğal ortamlara gelmesinin şehir içinde ve AVM'lerdeki kalabalığı azaltacağını düşündüğünü söyleyerek, şöyle konuştu:<br>"AVM'lerdeki riskin, klimalı ortamdaki riskin biz daha fazla sıkıntı oluşturacağını düşünüyoruz. Kalabalıktan kaçıp insanların sağlıkları için buraya gelmesi daha güvenli olacaktır. İnsanlar buraya geldiği zaman AVM'lerdeki ve şehirdeki daralma daha azalacaktır. İnsanların bir kısmı buraya gelsin ki diğer insanlar da caddelerde AVM'lerde rahatça alışveriş yapsınlar, dönüşüm olsun. Ne kadar çok yaylaları, milli parkları açarsak o kadar çok riski azaltmış oluruz. Randevu sistemi henüz söz konusu değildir. İleride çok yoğun bir akın olursa bunu değerlendirebiliriz. Böyle bir sıkıntı durumunda biz bildiririz. Ancak şu anda herhangi bir randevu sistemi yok. İnsanlar rahatlıkla istediği şekilde gelebilir."DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK-Adnan KARABULUT<br>2020-06-04 16:26:40<br>

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