Bolu’da tırın arkasına saplanan araçtaki 3 kişi yaralandı Tıra arkadan giren hafif ticari araçtaki baba ve 2 oğlu ölümden döndü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bolu’da tırın arkasına saplanan araçtaki 3 kişi yaralandı Tıra arkadan giren hafif ticari araçtaki baba ve 2 oğlu ölümden döndü

İHA

Bolu'da, D100 karayolunda seyir halindeyken önündeki tıra çarpan hafif ticari araçtaki baba ve 2 oğlu yaralandı.

Bolu’da tırın arkasına saplanan araçtaki 3 kişi yaralandı Tıra arkadan giren hafif ticari araçtaki baba ve 2 oğlu ölümden döndü

Bolu’da, D100 karayolunda seyir halindeyken önündeki tıra çarpan hafif ticari araçtaki baba ve 2 oğlu yaralandı.
Kaza, saat 08.00 sıralarında D100 karayolu Çaydurt mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Nihat Bodur idaresindeki 14 EL 967 plakalı hafif ticari araç, önünde ilerleyen Hüseyin Akca yönetimindeki 41 TF 486 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada, hafif ticari araçta bulunan sürücü Nihat Bodur ve çocukları Ömer ile İrfan Bodur yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı araçtan itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan sürücü ve diğer yolcular sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavileri için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayı anlatan tır sürücüsü Hüseyin Akca, “Seyir halindeyken ses geldi. Aynadan baktığımda özel aracın arkadan girdiğini gördüm. Arkadaşlardan itfaiye ve ambulansı aramalarını rica ettim. Vatandaşlar yardımcı oldu” dedi.
Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan D100 Karayolu İstanbul istikameti kontrollü olarak yan yoldan verildi. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik tekrar normale döndü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Koronavirüse yakalanan kadının öptüğü muavin ve otobüstekilerin testleri negatif çıktı
YEREL HABERLER Koronavirüse yakalanan kadının öptüğü muavin ve ...
Korona virüslü kadınla yolculuk yapan 30 kişinin test sonucu negatif çıktı
YEREL HABERLER Korona virüslü kadınla yolculuk yapan 30 kişinin test ...
Gölcük Tabiat Parkı işletmecisi: Randevulu sisteme gerek yok
YEREL HABERLER Gölcük Tabiat Parkı işletmecisi: Randevulu sisteme ...
Gölcük Tabiat Parkı’nda personel sayısı 2 katına çıkarıldı Bolu Belediyespor Başkanı Sinan Barut: “Şehir içindeki riskten daha fazla risk görmüyoruz” “Randevulu sisteme gerek olmadığı kanaatindeyiz”
YEREL HABERLER Gölcük Tabiat Parkı’nda personel sayısı 2 katına ...
9,5 yıl hapisle aranan gasp hükümlüsü yakalandı
YEREL HABERLER 9,5 yıl hapisle aranan gasp hükümlüsü yakalandı
Bolu’da, örgütlü gasp suçundan aranan şahıs yakalandı Kesinleşmiş 9,5 yıl hapis cezası olan firari cezaevine gönderildi
YEREL HABERLER Bolu’da, örgütlü gasp suçundan aranan şahıs ...
Korona testi sonucu beklemeyen kadının bindiği otobüs Bolu’da durduruldu Korona virüs testi pozitif çıkan kadınla yolculuk 30 kişiye Bolu’da test yapıldı Korona testi yapılan yolcular memleketlerine gönderildi
YEREL HABERLER Korona testi sonucu beklemeyen kadının bindiği otobüs ...
Roma döneminden kalan sütun, bahçe duvarında kullanıldı (2)
YEREL HABERLER Roma döneminden kalan sütun, bahçe duvarında ...
Bolu’da, istinat duvarı inşaatında kullanılan mezar taşı müzeye kaldırılacak
YEREL HABERLER Bolu’da, istinat duvarı inşaatında kullanılan mezar ...
Camını kırarak girdiği bakkaldan hırsızlık yaptı, kameralara yakalandı
YEREL HABERLER Camını kırarak girdiği bakkaldan hırsızlık yaptı, ...
Bolu’da market hırsızlığı anbean güvenlik kamerasına yansıdı Korona virüs yüzünden zor durumda olan esnaf, yaşanan hırsızlığa isyan etti
YEREL HABERLER Bolu’da market hırsızlığı anbean güvenlik kamerasına ...
Boluspor, ırkçılığa “Hayır” dedi Boluspor’dan ırkçılığa karşı paylaşım
YEREL HABERLER Boluspor, ırkçılığa “Hayır” dedi Boluspor’dan ...
Bolu’da, Roma döneminden kalma mezar taşının cami inşaatında kullanılması tepki çekiyor
YEREL HABERLER Bolu’da, Roma döneminden kalma mezar taşının cami ...
Roma döneminden kalan sütun, bahçe duvarında kullanıldı 
YEREL HABERLER Roma döneminden kalan sütun, bahçe duvarında ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X