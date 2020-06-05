En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)BOLU'da, D-100 Karayolu'nda TIR'a arkadan çarpan hafif ticari araçtaki baba ve 2 oğlu yaralandı.<br>Kaza, saat 08.00 sıralarında D-100 Karayolu'nun Çaydurt mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Nihat Bodur idaresindeki 14 EL 967 plakalı hafif ticari araç, Hüseyin Akca yönetimindeki 41 TF 486 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada Nihat Bodur ile yanında bulunan oğulları Ömer Bodur ve İrfan Bodur yaralandı. Sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarılan baba ile oğulları, ambulanslarla, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. <br>DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK<br>2020-06-05 10:15:34<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.