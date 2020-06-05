Bolu Dağı Tüneli’nde seyir halinde olan otomobil yandı Bolu Dağı Tüneli’nde çıkan araç yangınında uzun araç kuyruğu yaşandı

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Bolu Dağı Tüneli’nde seyir halinde olan otomobilde çıkan yangında araç kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle tünel içerisinde uzun araç kuyrukları oluştu.



Olay, saat 17.30 sıralarında TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Hamdi Bilir idaresindeki 34 HC 171 plakalı otomobilde, Bolu Dağı Tüneli’nde seyir halindeyken yangın çıktı. Aracının önünden dumanlar çıktığını gören Bilir, otomobilini sağ şeride çekerek ailesiyle birlikte aşağı indi. İhbar üzerine olay yerine Bolu Dağı Tüneli Yangına İlk Müdahale aracı ve Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin kısa süreli çalışmasıyla söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.



Yangın nedeniyle TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Yanan otomobilin çekiciye yüklenerek götürülmesiyle trafik tekrar normale döndü.

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