Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oldu

Bolu Dağı’nın D-100 karayolu geçişinde akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte bazı bölgeler karla kaplanırken, ulaşımda aksama yaşanmadı. Karayolları ekipleri, yol güzergahları üzerinde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

BOLUDağı'nın D-100 karayolu geçişinde akşam saatlerinde başlayan kar aralıklarla etkili olurken, Karayolları ekipleri yol güzergahları üzerinde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

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