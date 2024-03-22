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        Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oldu

         BOLUDağı'nın D-100 karayolu geçişinde akşam saatlerinde başlayan kar aralıklarla etkili olurken, Karayolları ekipleri yol güzergahları üzerinde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 21:46 Güncelleme: 22.03.2024 - 21:50
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        Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oldu
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         BOLUDağı'nın D-100 karayolu geçişinde akşam saatlerinde başlayan kar aralıklarla etkili olurken, Karayolları ekipleri yol güzergahları üzerinde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

        Bolu Dağı’nın D-100 karayolu geçişinde akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte bazı bölgeler karla kaplanırken, ulaşımda aksama yaşanmadı. Karayolları ekipleri, yol güzergahları üzerinde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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