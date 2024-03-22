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        Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini artırdı

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 21:09 Güncelleme: 22.03.2024 - 21:09
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        Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini artırdı
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        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Bolu Dağı'nda gece başlayan kar yağışı, Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde etkisini artırdı.

        Kar kalınlığının 10 santimetreye yaklaştığı bölgede, sis nedeniyle görüş mesafesi de düştü.

        Bölgede önlemleri artıran kara yolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

        İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri de sürücüleri hız ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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