Gölcük Tabiat Parkı'na kar yağdı

Üngören, kar yağışıyla Gölcük'ün ayrı güzelliğe büründüğünü belirterek, güzel manzaranın görülmeye değer olduğunu ifade etti.

Günübirlik tatil için tabiat parkına gelenler, göl etrafında yürüyüş yaptı, güzel manzara eşliğinde fotoğraf çektirdi.

Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta yer alan tabiat parkında, iki gündür aralıklarla etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

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