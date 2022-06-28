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Haberler Gündem Trafik Son dakika: Bolu Tüneli'nde heyelan! İstanbul yönü kapandı
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Bolu Dağı Tüneli'nde toprak kayması İstanbul yönünü kapattı

Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü çıkışında toprak kayması sebebiyle yol trafiğe kapatıldı.

Son dakika: Bolu Tüneli'nde heyelan! İstanbul yönü kapandı
Bolu Tüneli'nde heyelan! İstanbul yönü kapandı
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İHA

Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü çıkışında toprak kayması sebebiyle yol trafiğe kapatıldı.

Bolu'da dün etkili olan sağanak yağış sebebiyle TEM Otoyolu Bolu Dağı Geçişi İstanbul yönünde toprak kayması meydana geldi.

Yolun 2 şeridinin toprakla dolması üzerine TEM'in İstanbul yönü tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı.

Güzergahta dubalarla önlem alan ekipler, sürücüleri Abant Gişeleri'nden D100 Karayolu'na yönlendiriyor.

Karayolları ekipleri sabahın erken saatlerinden itibaren yola kayan toprağın kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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