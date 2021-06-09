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Boluspor defans oyuncusu Erkam Reşmen'i transfer etti

TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, geçen sezon Yılport Samsunspor forması giyen defans oyuncusu Erkam Reşmen'i 2 yıllığına renklerine bağladı

Boluspor defans oyuncusu Erkam Reşmen'i transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezonu 42 puanla 12. sırada tamamlayan ve teknik direktör Reha Erginer ile yola devam kararı alan kırmızı-beyazlı ekip, 2021-2022 sezonu için transfer çalışmalarına başladı.

Boluspor, Samsunspor ile yollarını ayıran 31 yaşındaki defans oyuncusu Erkam Reşmen ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Antalyaspor altyapısında futbola başlayan Reşmen, daha sonra Beşiktaş'a transfer oldu. 2011-2012 sezonunda Boluspor'da kiralık olarak forma giyen Reşmen, kariyerinde 182 kez TFF 1. Lig karşılaşmasında mücadele etti, 114 kez TFF 2. Lig'de, 3 kez Süper Lig'de forma giydi.

Reşmen, geçen sezon Samsunspor formasıyla 26 kez görev yaptı.

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