Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezonu 42 puanla 12. sırada tamamlayan ve teknik direktör Reha Erginer ile yola devam kararı alan kırmızı-beyazlı ekip, 2021-2022 sezonu için transfer çalışmalarına başladı.

Boluspor, Samsunspor ile yollarını ayıran 31 yaşındaki defans oyuncusu Erkam Reşmen ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Antalyaspor altyapısında futbola başlayan Reşmen, daha sonra Beşiktaş'a transfer oldu. 2011-2012 sezonunda Boluspor'da kiralık olarak forma giyen Reşmen, kariyerinde 182 kez TFF 1. Lig karşılaşmasında mücadele etti, 114 kez TFF 2. Lig'de, 3 kez Süper Lig'de forma giydi.

Reşmen, geçen sezon Samsunspor formasıyla 26 kez görev yaptı.