        Boluspor - Ümraniyespor: 0-1 (MAÇ SONUCU)

        Boluspor - Ümraniyespor: 0-1 (MAÇ SONUCU)

        TFF 1. Lig'in Ümraniyespor, 10 kişi tamamladığı maçta deplasmanda Boluspor'u 1-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2025 - 19:31 Güncelleme: 23.09.2025 - 19:31
        Ümraniye tek golle kazandı
        TFF 1'inci Lig’de Boluspor, evinde Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu.

        8’inci dakikada Boluspor etkili geldi. Kenar çizgisi önünde topu kontrol eden Boakye, pasını Balburdia’ya çıkardı. Balburdia’nın etkili vuruşunda, kaleci Cihan topu başarılı şekilde kontrol etti.

        25’inci dakikada, kaleci Cihan Topaloğlu, Boluspor’a izin vermedi. Orta alandan topu alan Boakye, pasını Akanbi’ye aktardı. Boş alanda kaleciyle karşı karşıya kalan Akanbi’nin vuruşunu kaleci Cihan kurtardı. Boşta kalan topa yapılan ikinci vuruşu da kaleci Cihan başarılı şekilde kurtardı.

        Maçın ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.

        53’üncü dakikada, Ümraniyespor ligdeki ilk deplasman golünü Boluspor’a karşı attı. Soukou, orta sahadan pasını Oğuz Yıldırım’a gönderdi. Oğuz’un pasında kale önünde topla buluşan Batuhan Çelik’in vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.

        68’inci dakikada, Boluspor beraberliğe yaklaştı. Boakye’nin pasında Arda Usluoğlu’nun vuruşunu kaleci Cihan kurtardı.

        80’inci dakikada Ümraniyespor’da Batuhan Çelik, Doğan Can Davas’a yaptığı sert müdahale sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Ümraniyespor 10 kişi kaldı.

        90+3’üncü dakikada, Ümranispor kalesi önünde karambol yaşandı. Çok yakın mesafeden Bolusporlu oyuncular tarafından art arda çekilen 4 şut kaleci ve savunma tarafından kurtarıldı.

        STAT: Atatürk

        HAKEMLER: Burak Olcar, Enes Biroğlu, Çağrıcan Pazarcıklı

        BOLUSPOR: Orkun Özdemir, Devran Şenyurt (DK.70 Ömürcan Artan), Kaan Arslan, Kougba, Lima, Onur Öztonga, Mustafa Çaylı (DK. 60 Rahman Buğra Çağıran), Balbudia, Doğancan Davas, Akanbi (DK. 46 Arda Usluoğlu), Boakye

        ÜMRANİYESPOR: Cihan Topaloğlu, Djokanovic, Glumav, Yusuf Kocatürk, Oğuz Yıldırım, Hoti (DK.70 Serkan Göksu), Bardhi (DK. 87 Talha Bartu Özdemir), Ali Turap Bülbül, Barış İkincier, Benny (DK.35 Soukou), Batuhan Çelik

        GOLLER: DK. 53 Batuhan Çelik (Ümraniyespor)

        SARI KARTLAR: DK. 18 Akanbi, DK. 40 Boakye, DK. 89 Balburdia, DK. 90 Lima (Boluspor), DK. 46, DK. 80 Batuhan Çelik, DK. 59 Bardhi, DK. 88 Serkan Göksu, DK.90 Cihan Topaloğlu, DK.90 Soukou (Ümraniyespor)

        KIRMIZI KART: DK. 80 Batuhan Çelik (Ümraniyespor)

