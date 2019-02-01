Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, bombalı saldırı olayı, 11 Kasım 2016 günü Maltepe'de meydana geldi. Başına motosiklet kaskı takan Alican Kurdaş, babasının iş yerine gelip güvenliğe Özdemir Osman Kurdaş'a ulaştırılmak üzere bir paket bıraktı. PaketinKurdaş'a teslim edilmesinin ardından açıldığı esnada patlama meydana geldi ve Kurdaş ile beraber olay yerinde bulunan şirketin ortağı Şahnur Ağaik ile sekreter Sevgi Özcan'ın yaralandı. Tutuklanan bombacı evlat hakkında davanın son celsesinde baba şikayetten vazgeçti ama mahkeme indirimsiz 35 yıl hapis kararı verdi. Suçları ise "üst soyunu tasarlayarak öldürmeye teşebbüs", "olası kastla yaralama" ve "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurması"

Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Kurdaş, “Pişmanlık duymadığım bir gün bile olmadı. El yapımı küçük bir patlayıcı yaptığımı düşünüyordum. Yemin ederim amacım zarar vermek değildi. Ben isteseydim gerçekten zarar verebilirdim, öldürmek isteseydim çok rahat öldürebilirdim. Amacım öldürmek değildi. Düşündüğümden daha fazlası oldu" diye kendini savundu.Olayın meydana gelen sonucun vehameti nedeniyle sanığın “öldürmek istemedim” savunmasına itibar etmeyen mahkeme, indirim yapılmamasına hükmetti.Duruşma savcısı “indirim uygulanmalıydı” diyerek, sanık avukatı da cezayı çok bularak karara itiraz etti. Dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi’ne gitti. Daire, kararda eksiklik olmadığını belirterek suçun “babasını tasarlayarak bombayla öldürmeye teşebbüs” olduğunu söyledi. İndirim talebini de yerinde görmeyen mahkeme, başvuruların reddine karar verdi. 35 yıllık hapis cezasını onadı. Bu karara da sanık avukatı itiraz etti. Şimdi dosyada son söz Yargıtay’da.