bomontiada'da "Feelin’ Good" konserleri

Yapı Kredi bomontiada, Yapı Kredi 80.yıl Feelin’ Good etkinlikleri kapsamında yıl boyunca 11 farklı konsere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Caz müziğin başarılı vokali Elif Çağlar konseri ile başlayacak olan seri, Mayıs-Ekim arasında Avlu’da, Kasım ve Aralık’ta ise 4.Kat’ta müzikseverlerle buluşacak.

Yapı Kredi bomontiada 9 Mayıs Perşembe akşamı Yapı Kredi 80. yıl Feelin’ Good etkinlikleri kapsamında, Türkiye’de ve dünyanın birçok ülkesinde prestijli festivallerde ve kulüplerde düzenli olarak sahne alan, Türk caz sahnesinin en önemli isimleriyle çalışan Elif Çağlar konserine ev sahipliği yapacak.