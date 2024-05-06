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        Haberler Kültür-Sanat Müzik bomontiada'da "Feelin’ Good" konserleri

        bomontiada'da "Feelin’ Good" konserleri

        Yapı Kredi bomontiada, Yapı Kredi 80.yıl Feelin' Good etkinlikleri 9 Mayıs'ta caz müziğin başarılı vokali Elif Çağlar konseri ile başlayacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2024 - 13:17 Güncelleme: 06.05.2024 - 13:17
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        bomontiada'da "Feelin' Good" konserleri
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        Yapı Kredi bomontiada, Yapı Kredi 80.yıl Feelin’ Good etkinlikleri kapsamında yıl boyunca 11 farklı konsere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Caz müziğin başarılı vokali Elif Çağlar konseri ile başlayacak olan seri, Mayıs-Ekim arasında Avlu’da, Kasım ve Aralık’ta ise 4.Kat’ta müzikseverlerle buluşacak.

        Yapı Kredi bomontiada 9 Mayıs Perşembe akşamı Yapı Kredi 80. yıl Feelin’ Good etkinlikleri kapsamında, Türkiye’de ve dünyanın birçok ülkesinde prestijli festivallerde ve kulüplerde düzenli olarak sahne alan, Türk caz sahnesinin en önemli isimleriyle çalışan Elif Çağlar konserine ev sahipliği yapacak.

        Bugüne kadar ikisi dünyaca ünlü Amerikalı ve İtalyan caz müzisyenleriyle olmak üzere dört albüm çalışmasına imza atan ve farklı tarzlarda eserler yayınlamaya devam eden Çağlar’a piyanoda Can Cankaya, bas gitarda Eylem Pelit ve davulda Berke Özgümüş eşlik edecek.

        Yapı Kredi bomontiada Avlu’da düzenlenen Feelin’ Good konserlerine katılım ücretsiz.

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        #bomontiada
        #Elif Çağlar
        #konser
        #müzik
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