Daniel Craig'in son kez James Bond olarak karşımıza çıkacağı Bond 25'ın Jamaika'da çekilen sahnelerinin kamera arkası görüntüleri yayınlandı.

Yönetmen koltuğuna Cary Fukunaga'nın oturduğu filmin kısa videosunda James Bond rolüyle Daniel Craig'i, Felix Leiter rolüyle Jeffrey Wright'ı ve Nomi rolüyle Lashana Lynch'i görüyoruz.

Daniel Craig, Jamaika çekimleri sırasında bacağından sakatlanmış ve bu nedenle çekimlere ara vermek durumunda kalınmıştı. Ancak oyuncunun sağlığının daha iyi olduğu ve çekimlerin devam edeceği duyurulmuştu.

Bond 25 filminin ülkemizde 3 Nisan 2020 tarihinde sinemaseverler ile buluşması bekleniyor.