Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Borç çorbası nasıl yapılır? İşte, yapılışı kolay ve lezzetli borç çorbasının tarif...

Ramazan ayına girmemiz ile merak edilen çorba tarifleri arasında borç çorbası tarifi de yer alıyor. Peki, borç çorbası nasıl yapılıyor? İşte, borç çorbasının tarifi...

Borç çorbası

Yapılışı kolay ve bir o kadar da yararlı olan borç çorbasının içinde pancar, lahana, kereviz, patates gibi yararlı birçok malzeme yer alıyor. Peki, borç çorbası nasıl yapılır? İşte, borç çorbasının tarifi...

BORÇ ÇORBASI

Malzemeler:

2 lt. et suyu (4 tablet et suyu da olabilir)
2 büyük pancar
1 büyük soğan
250 gr. kadar lahana
2 orta boy patates
1 orta boy kereviz
1 havuç
3 çorba kaşığı domates salçası
50 gr. margarin
3 defne yaprağı
1 demet maydanoz sapı
4–5 diş sarımsak
1/2 çorba kaşığı toz şeker
Tuz, karabiber, kırmızıbiber
Servis esnasında yoğurt veya ekşili krema

Yapılışı:

2 lt. et suyunu veya içine 4 et suyu tableti koyduğunuz çorba suyunu kaynamaya bırakın ve kaynayınca altını söndürün. Pancarların kabuklarını soyarak, kibrit çöpü inceliğinde doğrayın ve cam bir kaseye alın. Tuzla dövülüp macun haline gelmiş sarımsakları pancarlara katıp biraz ovalayarak bir kenara ayırın. Soğanlar ölünce içine domates salçası ilave edin. Salça kokusunun yok olması için, bir miktar daha soğanlarla beraber kavurun ve pancarları sarımsaklı vaziyette ilave edin Ateşin altını kısarak, pancarlar yumuşak bir hal alana kadar kavurun. Hazırlamış olduğumuz et suyunu, pancar kavurmasına ilave edin. Küp halinde doğranmış havuç, kereviz, patates, biraz büyükçe doğranmış lahana, defneyaprağı, şeker, bağlanmış maydanoz sapını da katın. Sebzeler yumuşak bir hal alana kadar kaynamaya bırakın. Çorba piştiğinde maydanoz sapı ve defneyapraklarını servisten önce çıkarın. Ekşi krema veya iyice çırpılmış yoğurtla beraber servis yapın.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Brüksel lahanalı brokoli çorbası nasıl yapılır? İşte, yapılışı kolay ve lezzetli olan çorba tarifi..
TARİFLERBrüksel lahanalı brokoli çorbası nasıl yapılır?
Bezelye çorbası nasıl yapılır? İşte, en lezzetli bezelye çorbası tarifi...
TARİFLERBezelye çorbası nasıl yapılır?
Batı Trakya usulü yeşil mercimek nasıl yapılır? İşte, yapılışı kolay ve lezzetli yeşil mercimek tari
TARİFLERBatı Trakya usulü yeşil mercimek nasıl yapılır?
Kremalı balkabağı çorbası nasıl yapılır? İşte, yapılışı kolay kremalı balkabağı çorbası tarifi...
TARİFLERKremalı balkabağı çorbası nasıl yapılır?
Aya köfteli çorba nasıl yapılır? İşte, yapımı kolay ve lezzetli aya köfteli çorba tarifi...
TARİFLERAya köfteli çorba nasıl yapılır?
Aş çorbası nasıl yapılır? İşte en lezzetli aş çorbası tarifi...
TARİFLERAş çorbası nasıl yapılır? İ
İzmir bomba tatlısı nasıl yapılır? İşte, akışkan çikolatalı İzmir bombası tarifi
TARİFLERİzmir bomba tatlısı nasıl yapılır?
Sofralarımızın vazgeçilmez çorbası yayla çorbasının tarifi
TARİFLERYayla çorbası nasıl yapılır
Domates çorbası nasıl yapılır?
TARİFLERDomates çorbası nasıl yapılır?
Soğan çorbası nasıl yapılır? İşte soğan çorbası tarifi
TARİFLERSoğan çorbası nasıl yapılır?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X