Yapılışı kolay ve bir o kadar da yararlı olan borç çorbasının içinde pancar, lahana, kereviz, patates gibi yararlı birçok malzeme yer alıyor. Peki, borç çorbası nasıl yapılır? İşte, borç çorbasının tarifi...

BORÇ ÇORBASI

Malzemeler:

2 lt. et suyu (4 tablet et suyu da olabilir)

2 büyük pancar

1 büyük soğan

250 gr. kadar lahana

2 orta boy patates

1 orta boy kereviz

1 havuç

3 çorba kaşığı domates salçası

50 gr. margarin

3 defne yaprağı

1 demet maydanoz sapı

4–5 diş sarımsak

1/2 çorba kaşığı toz şeker

Tuz, karabiber, kırmızıbiber

Servis esnasında yoğurt veya ekşili krema

Yapılışı:

2 lt. et suyunu veya içine 4 et suyu tableti koyduğunuz çorba suyunu kaynamaya bırakın ve kaynayınca altını söndürün. Pancarların kabuklarını soyarak, kibrit çöpü inceliğinde doğrayın ve cam bir kaseye alın. Tuzla dövülüp macun haline gelmiş sarımsakları pancarlara katıp biraz ovalayarak bir kenara ayırın. Soğanlar ölünce içine domates salçası ilave edin. Salça kokusunun yok olması için, bir miktar daha soğanlarla beraber kavurun ve pancarları sarımsaklı vaziyette ilave edin Ateşin altını kısarak, pancarlar yumuşak bir hal alana kadar kavurun. Hazırlamış olduğumuz et suyunu, pancar kavurmasına ilave edin. Küp halinde doğranmış havuç, kereviz, patates, biraz büyükçe doğranmış lahana, defneyaprağı, şeker, bağlanmış maydanoz sapını da katın. Sebzeler yumuşak bir hal alana kadar kaynamaya bırakın. Çorba piştiğinde maydanoz sapı ve defneyapraklarını servisten önce çıkarın. Ekşi krema veya iyice çırpılmış yoğurtla beraber servis yapın.