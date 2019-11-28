Aldıkları galibiyetten dolayı futbolcularını tebrik ettiğini belirten Bordalas, "Üst tura çıkabilmek için farklı senaryolar vardı. Maçta ritmi yavaşça yükselttik ve sonuca ulaştık. İspanya'da lig zor geçiyor, bu yüzden oyuncu değişikliğinin dozunu ayarlamak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bordalas, Trabzonspor'un genç futbolcuların ağırlıklı olduğu bir kadro ile sahaya çıktığının sorulması üzerine, "Oyun tarzları hoşuma gitti. Gayet dinamik futbolcular vardı ve kazanmak istediler. Umarım antrenörleri ilerleyen maçlarda da kendilerine fırsat verir." değerlendirmesinde bulundu.

Karşılaşmanın ikinci yarısında yaptığı değişikliklere değinen Bordalas, forvet Jaime Mata'yı sahada iyi görünmediği gerekçesiyle oyundan aldığını sözlerine ekledi.