Bornova Belediyesine yönelik soruşturmada serbest bırakma kararına yapılan itiraz kabul edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Uşak Belediyesine yönelik iddialarla ilgili "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında, 27 Mart'ta Uşak, Kocaeli ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmış, Yalım ile 8 şüpheli tutuklanmış, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı 1 Nisan'da, Özkan Yalım'la ilişkili olduğu iddia edilen bir kişinin Bornova Belediyesi bünyesinde işe alındığı, fiilen görev yapmadığı halde belediyeden maaş aldığı yönündeki haber ve paylaşımlar üzerine "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçuyla soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova Belediyesi çağrı merkezi müşteri temsilcisi A.A, Bornova Belediyesi Personel AŞ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Müdürü P.K. ile Bornova Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü İ.A. gözaltına alınmıştı. Belediye Başkanı Eşki, P.K. ve İ.A. çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakılmış, A.A. ise hakkında yurt dışı çıkış yasağı konularak salıverilmişti.