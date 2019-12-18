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HaberlerBorsa

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,05 değer kaybıyla 111.073,69 puandan tamamladı

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AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 51,81 puan azalırken, toplam işlem hacmi 10,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,28, holding endeksi yüzde 0,74 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,79 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 4,52 ile spor oldu.

Artan küresel risk iştahının pozitif etkisiyle 112.000 sınırına kadar çıkan BIST 100 endeksi, döviz kurlarındaki yükseliş ve Avrupa borsalarındaki düşüşlerin negatif etkisiyle 111.000 sınırına geriledi.

Analistler, yarın yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise Avro Bölgesinde enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 111.200 seviyesinin üzerinde yeni hedeflerin 112.500 ve 113.400 seviyeleri olacağını,110.000 puanın destek konumuna geldiğini söyledi.

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