Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.898,01 %-0,13
        DOLAR 36,4439 %-0,01
        EURO 38,5345 %0,74
        GRAM ALTIN 3.410,93 %0,71
        FAİZ 38,25 %0,42
        GÜMÜŞ GRAM 37,18 %0,38
        BITCOIN 85.549,00 %0,28
        GBP/TRY 46,5307 %0,46
        EUR/USD 1,0566 %0,75
        BRENT 71,04 %-0,81
        ÇEYREK ALTIN 5.576,88 %0,71
        Haberler Ekonomi Borsa Borsa günü düşüşle tamamladı - Borsa Haberleri

        Borsa günü düşüşle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,13 değer kaybederek 9.898,01 puandan tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 20:03 Güncelleme: 04.03.2025 - 20:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Borsa günü düşüşle tamamladı
        ABONE OL

        BIST 100 endeksi güne 9,16 puan ve yüzde 0,09 azalışla 9.901,91 puandan başladı.

        Gün içinde en düşük 9.859,58 puanı, en yüksek 9.958,82 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,13 azalışla 9.898,01 puandan tamamladı.

        Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,01, sanayi endeksi yüzde 1,22 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,13 ve teknoloji endeksi yüzde 0,92 değer kazandı.

        BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 0,91 puan ve yüzde 0,01 kazançla 11.122,40 puandan kapandı.

        BIST 100 endeksine dahil hisselerin 39'u prim yaptı, 60'ı geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası ile Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

        REKLAM

        Altının ons fiyatı 2 bin 906 dolar

        Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 906 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2 yükselişle 3 milyon 470 bin lira oldu.

        Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,21, bileşik getirisi de yüzde 38,31 seviyesinde gerçekleşti.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 36,3756 lira, satışta 36,5214 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 36,3842 lira, satışta 36,5300 lira olarak belirlemişti.

        Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0510, sterlin/dolar paritesi 1,2710 ve dolar/yen paritesi 148,50 düzeyinde seyrediyor.

        Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,6 azalışla 70,1 dolardan işlem görüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Genç kadının son görüntüleri
        Genç kadının son görüntüleri
        Kasımpaşa-G.Saray maçının VAR kayıtları açıklandı!
        Kasımpaşa-G.Saray maçının VAR kayıtları açıklandı!
        Yasa dışı bahis iddianamesi
        Yasa dışı bahis iddianamesi
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        4 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        4 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        2 amca çocuğunu öldüren 2 kişi tutuklandı
        2 amca çocuğunu öldüren 2 kişi tutuklandı
        Zelenskiy: Görüşmesi olması gerektiği gibi geçmedi
        Zelenskiy: Görüşmesi olması gerektiği gibi geçmedi
        Trudeau: Trump Kanada ekonomisinin çökmesini istiyor
        Trudeau: Trump Kanada ekonomisinin çökmesini istiyor
        Sıla bebeğin ölümü davasında gerekçeli karar açıklandı
        Sıla bebeğin ölümü davasında gerekçeli karar açıklandı
        CHP İstanbul il kongresine soruşturma
        CHP İstanbul il kongresine soruşturma
        "Mourinho intikamını aldı!"
        "Mourinho intikamını aldı!"
        Enflasyon %40'ın altında! Faiz ne olur
        Enflasyon %40'ın altında! Faiz ne olur
        Bilirkişi davasında 5 gazeteciye beraat kararı
        Bilirkişi davasında 5 gazeteciye beraat kararı
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        Borsada manipülasyona 17 gözaltı
        Borsada manipülasyona 17 gözaltı
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Eleştiri okları onlara döndü!
        Eleştiri okları onlara döndü!
        Emekli maaşlarına milli gelir ayarı
        Emekli maaşlarına milli gelir ayarı
        355 milyar liralık deprem koruması
        355 milyar liralık deprem koruması