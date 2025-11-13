Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.628,63 %-0,11
        DOLAR 42,2539 %0,31
        EURO 49,3012 %0,85
        GRAM ALTIN 5.699,35 %0,03
        FAİZ 40,20 %0,15
        GÜMÜŞ GRAM 71,81 %-0,77
        BITCOIN 101.550,00 %-0,34
        GBP/TRY 55,7780 %0,73
        EUR/USD 1,1643 %0,43
        BRENT 63,16 %0,72
        ÇEYREK ALTIN 9.318,43 %0,03
        Haberler Ekonomi Borsa Borsa günü düşüşle tamamladı - Borsa Haberleri

        Borsa günü düşüşle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,11 değer kaybederek 10.628,63 puandan tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2025 - 18:50 Güncelleme: 13.11.2025 - 18:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Borsa günü düşüşle tamamladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,23 puan azalırken, toplam işlem hacmi 116,6 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 0,04 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,18 değer kaybetti.

        Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,48 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 1,52 ile ticaret oldu.

        Küresel piyasalarda, ABD hükümetinin yeniden açılması ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine dair haber akışı fiyatlamalar üzerinde etkili olurken, BIST 100 endeksi günü satıcılı bir seyirle tamamladı.

        Yurt içinde açıklanan verilere göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 azalışla 164 bin 306 oldu.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 7 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 449 milyon dolar artarak 185 milyar 47 milyon dolara yükseldi. KKM bakiyesi ise aynı dönemde 93,8 milyar liraya gerileyerek 100 milyar liranın altına düştü.

        Analistler yarın yurt içinde piyasa katılımcıları anketinin, yurt dışında ise Çin'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve işsizlik oranının, Avro Bölgesinde Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH), dış ticaret dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 10.500 ve 10.400 seviyeleri destek, 10.700 ve 10.800 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Erhürman'la bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Erhürman'la bir araya geldi
        2 çocuk öldü, anne ve baba entübe
        2 çocuk öldü, anne ve baba entübe
        Yargı paketinde hangi düzenlemeler var
        Yargı paketinde hangi düzenlemeler var
        PFDK bahis soruşturması cezalarını açıkladı!
        PFDK bahis soruşturması cezalarını açıkladı!
        Acı ve gözyaşı! Anne ve oğluna veda!
        Acı ve gözyaşı! Anne ve oğluna veda!
        İstanbul'da 84 güzergahta hız limiti yeniden belirlendi
        İstanbul'da 84 güzergahta hız limiti yeniden belirlendi
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        13 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        13 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Olaylı derbi için 4 yıl 6 ay hapis talebi!
        Olaylı derbi için 4 yıl 6 ay hapis talebi!
        AB'den Google'a 'arama sonuçlarında sıralama' soruşturması
        AB'den Google'a 'arama sonuçlarında sıralama' soruşturması
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Son şehidin naaşına ulaşıldı
        Son şehidin naaşına ulaşıldı
        C-130 Hercules uçaklarının sicili
        C-130 Hercules uçaklarının sicili
        Rafa Silva için gözler Serdal Adalı'da!
        Rafa Silva için gözler Serdal Adalı'da!
        Kaan Ayhan'a Körfez kancası!
        Kaan Ayhan'a Körfez kancası!
        "Para istemedi"
        "Para istemedi"
        Talisca'ya yeni talip!
        Talisca'ya yeni talip!
        ABD'de 1 cent artık basılmayacak
        ABD'de 1 cent artık basılmayacak
        Konut satışında tarihi zirve
        Konut satışında tarihi zirve
        Economist 2026 için ne öngörüyor?
        Economist 2026 için ne öngörüyor?