        Borsa günü düşüşle tamamladı - Borsa Haberleri

        Borsa günü düşüşle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,59 değer kaybederek 10.565,74 puandan tamamladı.

        Giriş: 14.11.2025 - 18:59 Güncelleme: 14.11.2025 - 18:59
        Borsa günü düşüşle tamamladı
        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 62,89 puan azalırken, toplam işlem hacmi 104 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 0,61, holding endeksi yüzde 1,16 değer kaybetti.

        Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,37 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise yüzde 2,23 ile iletişim oldu.

        Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayına yönelik faiz indirim beklentilerinin gerilemesiyle negatif bir seyir izlerken, BIST 100 endeksi de küresel piyasalardaki satış dalgasına paralel olarak günü negatif bir seyirle tamamladı.

        Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık ayında 25 baz puanlık faiz indirimine gitme olasılığı yüzde 53,4 seviyesine geriledi.

        Yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde yıl sonu artış beklentisi yüzde 31,77'den yüzde 32,20'ye yükseldi.

        Analistler, gelecek hafta yurt içinde bütçe dengesi konut fiyat endeksi ve tüketici güven endeksinin, yurt dışında ise dünya genelinde enflasyon ve İmalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Japonya'da büyüme, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ABD'de Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantı tutanakları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

        Bununla birlikte ABD'de federal hükümetin yeniden açılmasına karşın resmi kurumlara ait veri akışına yönelik belirsizliklerin devam ettiğini de kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.450 ve 10.350 puanın destek, 10.650 ve 10.750 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

