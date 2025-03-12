Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.821,50 %0,88
        DOLAR 36,6730 %0,17
        EURO 39,9866 %0,53
        GRAM ALTIN 3.535,18 %0,48
        FAİZ 37,10 %0,13
        GÜMÜŞ GRAM 40,00 %0,28
        BITCOIN 83.020,00 %3,36
        GBP/TRY 47,4308 %-0,16
        EUR/USD 1,0892 %0,37
        BRENT 70,51 %0,90
        ÇEYREK ALTIN 5.780,02 %0,48
        Haberler Ekonomi Borsa Borsa günü yükselişle tamamladı - Borsa Haberleri

        Borsa günü yükselişle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,36 değer kazanarak 10.580,26 puandan tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 18:44 Güncelleme: 12.03.2025 - 18:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Borsa günü yükselişle tamamladı
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 141,93 puan artarken, toplam işlem hacmi 146,2 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 2,84, holding endeksi ise yüzde 1,69 değer kazandı.

        Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en fazla kaybettiren yüzde 1,02 ile orman kağıt basım oldu.

        Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın resesyon endişelerini azaltıcı açıklamaları ve Kanada'ya yönelik çelik ve alüminyum tarifelerini iki katına çıkarma kararından vazgeçebileceğine ilişkin sinyaller satış baskısını hafifletirken, ABD'de enflasyonun yavaşlaması da piyasalarda risk iştahını artırdı.

        ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 2,8 ile beklentilerin altında arttı.

        TÜFE, ocakta aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 3 artmıştı.

        Analistler, beklenenden yavaş gelen enflasyon verilerinin hem ticaret savaşının ekonomi üzerindeki potansiyel etkilerinden endişe eden yatırımcılar için hem de ABD Merkez Bankası (Fed) için bir miktar rahatlama getirdiğini belirtti.

        Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özeti, konut satışları, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), haftalık işsizlik maaşı başvuruları ile Avro Bölgesinde sanayi üretiminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.700 puanın direnç, 10.500 ve 10.400 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eşini döverek öldüren adama 16 yıl hapis!
        Eşini döverek öldüren adama 16 yıl hapis!
        Lavrov: Batı muhtemelen şeytandan başka bir şeye inanmıyor
        Lavrov: Batı muhtemelen şeytandan başka bir şeye inanmıyor
        Kocasını silahla korumaya çalıştı!
        Kocasını silahla korumaya çalıştı!
        Trump'tan Kanada'ya yeni tarife
        Trump'tan Kanada'ya yeni tarife
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Mourinho ve Günay PFDK'ya sevk edildi!
        Mourinho ve Günay PFDK'ya sevk edildi!
        11 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        11 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Antrenörün feci ölümü! Ev yangınında hayatını kaybetti!
        Antrenörün feci ölümü! Ev yangınında hayatını kaybetti!
        Dünyada kan kaybeden Tesla Türkiye'de büyüdü
        Dünyada kan kaybeden Tesla Türkiye'de büyüdü
        Rangers'ı yıkım planı!
        Rangers'ı yıkım planı!
        Para gönderirken 'diğer'e dikkat
        Para gönderirken 'diğer'e dikkat
        'Borç batağında' iddiası
        'Borç batağında' iddiası
        Suriye liderinden özeleştiri
        Suriye liderinden özeleştiri
        Fatih Tekke resmen Trabzonspor'da!
        Fatih Tekke resmen Trabzonspor'da!
        Elon Musk, Trump ile 148 milyar dolar kaybetti
        Elon Musk, Trump ile 148 milyar dolar kaybetti
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        Benjamin Nurdan
        Benjamin Nurdan
        İşte Türkiye'nin en çok kullanılan isimleri ve soyadları
        İşte Türkiye'nin en çok kullanılan isimleri ve soyadları
        "Ayrılmadık"
        "Ayrılmadık"
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı