Borsa İstanbul'da devre kesici uygulandı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 5'lik düşüşle 4.683 puana geriledi. Endeksteki düşüşün yüzde 5'i bulmasıyla devre kesici uygulandı.

Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, "Saat 12.11.30 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur" ifadeleri kullanıldı.

Borsa İstanbul'da dün getirilen satış işlemleriyle ilgili depo şartı yürürlükten kaldırılırken, açığa satış yasağı bugün de devam ediyor.

ÇİMENTO HİSSELERİNDE YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Borsa genelinde satıcılı bir seyir yaşanırken dün çimento hisselerinde başlayan yükseliş bugüne de taşındı.

TSİ 12.30 itibarıyla Konya Çimento, Oyak Çimento, Nuh Çimento, Afyon Çimento, Niğde Beton yüzde 10'ar Nuh Çimento yüzde 9.9, Çimbeton yüzde 9.6 Akçansa yüzde 9.2, Göltaş yüzde 7.5, Bursa Çimento yüzde 9.3 yükseldi.