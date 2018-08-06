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Borsa İstanbul Endeksi 93 bine çekildi

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), haftaya yüzde 0.33 düşüşle 95 bin 290 puandan başladıktan sonra, günlük yüzde 2.0 düşüşle 93 bin 675 puana çekildi

06.08.2018 - 17:15 | Güncelleme: DHA

Dövizler öğleden sonraki işlemlerde yükselişini sürdürdü; dolar 5.19, euro 5.99 ve sterlin 6.72 liranın üzerine çıktı. 
BIST Bankacılık Endeksi yüzde 2.53 düşüşle 112 bin 639 puana döndü.
10 yıllık devlet tahvillerinde getiri yüzde 2.50 artışla yüzde 19.67 düzeyine yükseldi.

Dolar en düşük 5.0865 ve en yüksek 5. 1917 lirayı gördükten sonra 5.17-5.18 lira,
 
Euro en düşük 5.8851 ve en yüksek 5. 9996 lirayı gördükten sonra 5.97- 5.98 lira,

Sterlin en düşük 6.6176 lira ve en yüksek 6.7266 lirayı gördükten sonra 6.70 - 6.71 lira aralığında işlem görüyor.

DOLAR endeksi yüzde 0.32 artışla 95.46 düzeyine yükseldi. 

EURO/DOLAR, yüzde 0.27 düşüşle 1.1536 düzeyine geriledi. 

İş Yatırım´ın "Enseyi karartmayın..." başlıklı günlük piyasa bülteninde, ABD - Çin arasındaki dış ticaret savaşının küresel piyasalar üzerindeki etkisi sınırlı ve geçici oldu, denildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

"S&P 500 Temmuz ayında gördüğü zirveyi zorlanmadan geçerken, Avrupa ve Asya borsaları yaralarını sarmaya başladı.

"ABD ile sorun yaşayan Çin ve Türkiye piyasaları yükselişe sınırlı oranda katıldı. MSCI Çin ticaret savaşlarının kızıştığı Haziran başından bu yana dolar bazında yüzde 17 geriledi. "Rahip Brunson davası nedeniyle gerilen ilişkiler nedeniyle MSCI Türkiye aynı dönemde yüzde 15 kaybettirdi.

"Bundan sonra ne olacak? Trump yeniden vuracak mı ? Muhtemelen evet. Kasım ayında yapılacak seçimler öncesi popülaritesini artırmak isteyen Trump siyasi ve ekonomik yaptırımlara devam edecek.

"Ekranlar kızaracak mı? Maalesef evet. Bozuk dış denge ve yüksek döviz açık pozisyonu nedeniyle Türkiye varlıkları dışsal şoklara karşı açık konumda. Bu zayıflığın farkında olan küresel yatırımcı risk iştahında en ufak bozulma olduğunda dönüp bize saldırıyor.

"ABD - Türkiye ilişkilerinde kalıcı bir kopma olur mu? Sanmıyoruz. Seçim dönemi bittikten sonra Almanya ve Hollanda ile ilişkilerde nasıl bir toparlanma yaşandıysa ABD ile ilişkilerde de Kasım seçimleri sonrasında bir düzelme yaşanacaktır.

"Toparlayalım. Yaşanan şok dalgalanmalar nedeniyle enseyi karartmayın. Mali piyasaların kırılganlığına rağmen, Türkiye ekonomisi dışardan gelen saldırılarla yıkılmayacak kadar güçlü. Güçlü kamu maliyesi, sağlam bankacılık sektörü ve krizi yönetim gücü Türkiye´nin küresel şokları asgari hasarla atlatmasını sağlıyor. Varlık fiyatlarındaki gerileme mali gücü olan orta-uzun vadeli yatırımcılar için önemli bir fırsat sunuyor. Ancak fırsat penceresi uzun süre açık kalacak gibi gözüküyor."

 

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