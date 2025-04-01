BORSA NE ZAMAN AÇILACAK?

Bayramı takip eden 2 Nisan Çarşamba, 3 Nisan Perşembe ve 4 Nisan Cuma günleri kamu çalışanları için idari izin olarak belirlendi. Ancak idari izin Borsa İstanbul'u kapsamamaktadır.

Dolayısıyla Borsa İstanbul, bayramdan sonraki ilk iş günü olan 2 Nisan Çarşamba günü itibarıyla normal çalışma düzenine dönecek ve işlemler devam edecek.