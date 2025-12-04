Borsa günü düşüşle tamamladı! 4 Aralık BIST 100 endeksi ile borsa neden düştü?
Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,07 değer kaybederek 10.918,51 puandan tamamladı. Gün boyu dalgalı seyrini sürdüren BIST 100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününü değer kaybıyla tamamlaması, "Borsa neden düştü? 4 Aralık 2025 Perşembe Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa neden düşüyor?" sorularını beraberinde getirdi. İşte 4 Aralık 2025 BIST 100 endeksi ile borsadan yaşanan düşüşün nedeni...
Borsa neden düştü, sorusu günün en çok merak edilen konuları arasında yer aldı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,48 ile madencilik olurken, en çok kaybettiren ise yüzde 8,08 ile finansal kiralama faktoring oldu. Küresel piyasalarda ise, ABD'de açıklanan verilerin gelecek hafta faiz indirimine gidilebileceği beklentisini güçlendirmesine karşın, küresel jeopolitik ve mali gelişmeler risk iştahını sınırlıyor. Peki, "Borsa neden düştü? 4 Aralık 2025 Perşembe Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düşüyor?" İşte detaylar...
BORSA NEDEN DÜŞTÜ?
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,07 değer kaybederek 10.918,51 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 118,31 puan azalırken, toplam işlem hacmi 129,6 milyar lira oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 3,30, holding endeksi yüzde 0,37 değer kaybetti.
Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,48 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 8,08 ile finansal kiralama faktoring oldu.
BIST 100 endeksi gün içinde en yüksek 11.077,70 seviyesini görmesinin ardından bankacılık endeksi öncülüğünde gelen satışlarla günü 11.000 seviyesinin altında negatif bir seyirle tamamladı.
Yurt içinde açıklanan verilere göre ise reel efektif döviz kuru (REK) endeksi, kasım ayında TÜFE bazında 0,07 puan azalarak 71,79 seviyesine geriledi.
Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 28 Kasım ile biten haftada 27 trilyon 252 milyar 815 milyon 341 bin liraya yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, aynı dönemde 183 milyar 242 milyon dolara çıktı.
Kur korumalı Türk lirası mevduat ve katılma hesapları (KKM) ise geçen hafta 5 milyar 600 milyon lira azalarak 16 milyar 860 milyon liraya geriledi.
Analistler, yarın yurt içinde hazine nakit dengesinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) ve ABD'de Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.700 puanın destek, 11.000 ve 11.100 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.