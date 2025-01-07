Bankacılık endeksi yüzde 2,06, holding endeksi yüzde 0,74 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,76 ile spor, en çok kaybettiren bankacılık oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de görevi devralacak Donald Trump'ın uygulayacağı politikalara ilişkin endişeler varlığını korumaya devam ediyor.