Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

Borsa şirketlerinin durumu ne?

Borsada Yatırım programının bu haftaki konuğu OMG Capital Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gülkan oluyor. Başta gelişmiş ülke merkez bankalarının tavrı olmak üzere global gelişmeleri değerlendiren Gülkan, Türkiye ekonomisine yönelik fikirlerini de paylaşıyor. Borsa İstanbul ve borsa şirketlerinin faaliyetlerine dair görüşlerini aktaran Gülkan, hangi şirket ve sektörlerin önümüzdeki dönemler için potansiyel taşıdığına dair fikirlerini da açıklıyor.

Borsa şirketlerinin durumu ne?
HABERTURK.COM

Borsada Yatırım programının bu haftaki konuğu OMG Capital Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gülkan oluyor. Başta gelişmiş ülke merkez bankalarının tavrı olmak üzere global gelişmeleri değerlendiren Gülkan, Türkiye ekonomisine yönelik fikirlerini de paylaşıyor. Borsa İstanbul ve borsa şirketlerinin faaliyetlerine dair görüşlerini aktaran Gülkan, hangi şirket ve sektörlerin önümüzdeki dönemler için potansiyel taşıdığına dair fikirlerini da açıklıyor.

GLOBAL EKONOMİNİN YANSIMASI NE OLACAK?

Gülkan, global ekonomilerde enflasyon ve ardından gelen faiz artırımı sürecine yönelik tartışmalara değinerek faiz artırımlarının sonuna gelinip gelinmediğine dair açıklamalarda bulunuyor. Global ekonomik gelişmelerin önümüzdeki dönem Türkiye ekonomisine etkilerini değerlendiren Gülkan, "Türkiye’de düşük faiz ve döviz politikası sürdürülebilir mi? Bu denge ne zamana kadar devam eder?" sorusuna yanıt arıyor.

KARLAR ŞİŞTİ Mİ ŞİŞMEDİ Mİ?

Enflasyona karşı tek yatırım aracı olarak görünen borsanın geldiği noktayı nasıl değerlendiren Gülkan, yine enflasyon kaynaklı olarak borsa şirketlerinin gelir ve karlarının şişip şişmediğine dair soruları yanıtlıyor. Hangi şirket ve sektörlerin reel anlamda varlığını sürdürebilen ve yatırımcısına kazandırabilecek potansiyelde olduklarına ilişkin görüşlerini paylaşan Gülkan, borsa şirketlerinin önümüzdeki dönem performansı hakkındaki fikirlerini dile getiriyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Esenboğa ihalesini TAV kazandı
İŞ-YAŞAM Esenboğa'da en iyi teklifi TAV verdi
ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA | Asgari ücret zammı belli oluyor! TÜRK-İŞ ilk teklifi teklifini açıkladı! 2023 asgari ücret açıklandı mı, ne zaman açıklanacak ve ne kadar olacak?
İŞ-YAŞAM TÜRK-İŞ: Asgari ücrette bizim teklifimiz 9 bin TL
Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
İŞ-YAŞAM Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
THY ve HİB'den eğitim ihracatı işbirliği
İŞ-YAŞAM THY ve HİB'den eğitim ihracatı işbirliği
'Temel hedefimiz güçlü bir Türkiye'yi inşa etmek'
İŞ-YAŞAM 'Temel hedefimiz güçlü bir Türkiye'yi inşa etmek'
Hükümetler yüksek kalan enflasyonun etkilerini hafifletmek için yeni önlemler almaya devam ediyor
İŞ-YAŞAM Dünyada enflasyona karşı yeni önlemler
Şişecam'dan 228 milyon Euro'luk yeni yatırım
İŞ-YAŞAM 228 milyon Euro'luk sürdürülebilirlik yatırımı
Son dakika haberi Tüketici güven endeksinde düşüş
İŞ-YAŞAM Tüketici güven endeksinde düşüş
EBRD'den Rönesans'a yeni finansman
İŞ-YAŞAM EBRD'den Rönesans'a yeni finansman
Bakan Nebati'den "Hazine destekli kefalet sistemi" paylaşımı
İŞ-YAŞAM "250 milyar liralık finansman hayırlı olsun"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.