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Borsada Yatırım programının bu haftaki konuğu OMG Capital Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gülkan oluyor. Başta gelişmiş ülke merkez bankalarının tavrı olmak üzere global gelişmeleri değerlendiren Gülkan, Türkiye ekonomisine yönelik fikirlerini de paylaşıyor. Borsa İstanbul ve borsa şirketlerinin faaliyetlerine dair görüşlerini aktaran Gülkan, hangi şirket ve sektörlerin önümüzdeki dönemler için potansiyel taşıdığına dair fikirlerini da açıklıyor.

GLOBAL EKONOMİNİN YANSIMASI NE OLACAK?

Gülkan, global ekonomilerde enflasyon ve ardından gelen faiz artırımı sürecine yönelik tartışmalara değinerek faiz artırımlarının sonuna gelinip gelinmediğine dair açıklamalarda bulunuyor. Global ekonomik gelişmelerin önümüzdeki dönem Türkiye ekonomisine etkilerini değerlendiren Gülkan, "Türkiye’de düşük faiz ve döviz politikası sürdürülebilir mi? Bu denge ne zamana kadar devam eder?" sorusuna yanıt arıyor.

KARLAR ŞİŞTİ Mİ ŞİŞMEDİ Mİ?

Enflasyona karşı tek yatırım aracı olarak görünen borsanın geldiği noktayı nasıl değerlendiren Gülkan, yine enflasyon kaynaklı olarak borsa şirketlerinin gelir ve karlarının şişip şişmediğine dair soruları yanıtlıyor. Hangi şirket ve sektörlerin reel anlamda varlığını sürdürebilen ve yatırımcısına kazandırabilecek potansiyelde olduklarına ilişkin görüşlerini paylaşan Gülkan, borsa şirketlerinin önümüzdeki dönem performansı hakkındaki fikirlerini dile getiriyor.