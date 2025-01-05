Borusan Contemporary'de çocuklar için sanat

Borusan Contemporary, yeni yılda da hafta sonları minik sanatseverleri çağdaş sanatın yaratıcı, merak ve deneyim dolu dünyasına davet ediyor. 5, 18, 25 ve 26 Ocak tarihlerinde Perili Köşk’te gerçekleştirilecek bu etkinliklerde 4-6, 6-8, 7-10, 8-12 yaş aralığındaki çocuklar, sanat eserlerini incelerken, kendi yaratıcılıklarını özgürce ifade etme fırsatı bulacaklar. Borusan Hikâye Evi'nin Borusan Contemporary için sömestr tatiline özel olarak hazırladığı “Yolculuğun Penceresi” atölyesi ise 7-10 yaş grubu çocuklara yönelik olarak hazırlandı. Borusan Hikâye Evi ve atölyepikolo tarafından, Borusan Contemporary sergileri ile Perili Köşk’ün ilham verici atmosferinden esinlenerek tasarlanan özgün atölyeler, çocukları unutmayacakları sanat dolu bir yolculuğa çıkaracak.

Borusan Hikâye Evi’nden çağdaş sanattan ilham alan atölyeler Bu yıl Borusan Contemporary çocuk atölyelerine, Borusan Kocabıyık Vakfı'nın eğitim programı olan ve bugüne kadar binlerce çocuğa ulaşan Hikâye Evi de dâhil oldu. Çocukların kendilerini daha rahat ifade etmelerini ve özgüvenlerini geliştirmelerini hedefleyen Borusan Hikâye Evi, Borusan Contemporary’deki çocuk atölyelerinde 4-6 yaş grubuna odaklanıyor. Bu atölyeler, “Jeux dramatiques” alanının ülkemizdeki en önemli temsilcisi Bahar Gürey rehberliğinde, Borusan Contemporary’nin 2024-2025 sezonunda ağırladığı Amerikalı sanatçı Doug Aitken’in Türkiye’deki ilk kişisel sergisi “İçimdeki Şehir”den ilham alarak düzenleniyor. Etkinliklerde çocuklar, duygularını ifade etmenin, hikâyeler anlatmanın ve yeni dünyalar keşfetmenin keyfini çıkaracaklar. Sömestr tatiline özel 7-10 yaş grubu çocuklar hazırlanan “Yolculuğun Penceresi” atölyesi ise Doug Aitken’in “İçimdeki Şehir” sergisindeki “Pencereler” adlı fotoğraf serisinden ilham alıyor.

atölyepikolo’nun geçici ve koleksiyon sergileriyle paralel olarak düzenlediği yaratıcı atölyelerde ise çocuklar, meraklarını keşfetmeye, araştırma yapmaya, soru sormaya, sorgulamaya, tasarlamaya ve bilgiyi yapılandırmaya teşvik ediliyor. Borusan Contemporary Çocuk Atölyeleri Ocak Programı: Şehri hareketlendir! Borusan Hikâye Evi’nin geliştirdiği “Şehri hareketlendir!” başlıklı atölye 18 Ocak Cumartesi günü saat 11.00’de 4-6 yaş grubundaki çocuklar ve bakım verenleri ile buluşuyor. Bahar Gürey, Amerikalı sanatçı Doug Aitken’in “İçimdeki Şehir” adlı monografik sergisinde yer alan enstalasyonlarından esinlenerek, Perili Köşk’ün dingin atmosferinde okul öncesi çocuklar için “Şehri Hareketlendir!” isimli bir atölye tasarladı. Yaratıcı dans yönteminin kullanıldığı bu atölyede çocuklar, bakım verenleriyle birlikte bir şehre bakmayı, bazen yeniden tasarlamayı ve en önemlisi kendi bedenleriyle o şehrin hayalini kurmayı deneyimleyecekler.

Nefes Almayı Unutma Borusan Hikâye Evi’nin geliştirdiği “Nefes Almayı Unutma” başlıklı atölye 18 Ocak Cumartesi günü saat 12.30’da 4-6 yaş çocuklar ve bakım verenleriyle birlikte Borusan Hikâye Evi’nin geliştirdiği özgün bir atölyede buluşuyor. Amerikalı sanatçı Doug Aitken’in İçimdeki Şehir (2024) adlı monografik sergisindeki enstalasyonlardan esinlenen atölyede Perili Köşk’ün dingin atmosferinde okul-öncesi çocuklar için “Şehri Hareketlendir!’’ atölyesi gerçekleştirilecek. Yaratıcı dans yönteminin kullanıldığı bu atölyede çocuklar, ebeveynleriyle birlikte bir şehre bakmayı, bazen yeniden tasarlamayı ve en önemlisi kendi bedenleriyle o şehrin hayalini kurmayı deneyimleyecekler.

Boğazın kıyısında 5 Ocak Pazar günü, saat 11:00’de gerçekleştirilecek atölye, atölyepikolo tarafından 6-8 yaş grubu için hazırlandı. Borusan Contemporary Çağdaş Sanat Koleksiyonu’ndan seçilmiş çalışmalardan oluşan Edebi Prelüd sergisinde yer alan sanatçı Jerry Zeniuk’un İstanbul Duvar Resmi (2007) isimli eseri, bu atölyeye ilham kaynağı oluyor. Yerleştirme sanatı üzerine eğlenceli bir sohbetle birlikte atölyenin üretim aşamasında çocuklar, Boğaz’ın renklerinden ilham alarak kendi renklendirecekleri mekan maketlerini tasarlayacaklar.

Meraklı gözler 5 Ocak Pazar günü, saat 13.00’te gerçekleştirilecek atölye, atölyepikolo tarafından 8-12 yaş grubu için hazırlandı. Bu atölye çalışmasında, Borusan Contemporary Çağdaş Sanat Koleksiyonu’ndan seçilmiş çalışmalardan oluşan Edebi Prelüd sergisinde yer alan Brigitte Kowanz’ın Farklı Açıdan Bak (2020) isimli eseri, bu atölyeye ilham kaynağı oluyor. Işığın yansıma prensipleri ve görüntü oluşumu üzerine çocuklarla sohbet edilen atölyede, bilim, sanat ve tasarım bir araya gelecek. Üretim aşamasında ise çocuklar, boya, karton ve ayna gibi çeşitli malzemeler kullanarak kendi yaratıcı periskoplarını tasarlayacaklar.

REKLAM Yolculuğun penceresi (Sömestr tatili özel atölyesi) Borusan Hikâye Evi, sömestr tatiline özel olarak 7-10 yaş grubu çocuklar için “Yolculuğun Penceresi” adlı özgün bir atölye düzenliyor. 25 Ocak Cumartesi günü 11.00 ve 12.30 saatlerinde gerçekleştirilecek ve 10 çocuk kontenjanı bulunan bu atölyede, Jeux Dramatiques alanının ülkemizdeki temsilcisi ve Hikâye Evi eğitmeni Bahar Gürey rehberliğinde, Amerikalı sanatçı Doug Aitken’in “İçimdeki Şehir” sergisindeki “Pencereler” adlı fotoğraf serisinden ilham alınacak. Yolculuk temasını merkeze alan bu atölyede çocuklar, kendi pencerelerini tasarlayarak hayali bir yolculuğa çıkacaklar. Geçmiş yolculuk deneyimlerinden yola çıkarak bugünü ve geleceği kapsayan yeni bir yolculuk hikayesi yaratacak, yolculuk sırasında yaşananları, düşünceleri ve hisleri canlandıracaklar. Bu atölye ile çocuklar, varış noktasına odaklanmak yerine yolculuğun kendisinden keyif almayı deneyimleyecekler.

Müze albümü yapıyorum 26 Ocak Pazar günü, saat 11.00’de gerçekleştirilecek atölye, atölyepikolo tarafından 6-8 yaş grubu için hazırlandı. Çocuklar, Borusan Contemporary Çağdaş Sanat Koleksiyonu’ndan seçilmiş çalışmalardan oluşan Edebi Prelüd sergisinde yer alan sanatçıların eserlerini keşfe çıkıyor. Bu süreçte, klasik sanat üretim metotlarından farklı olarak çağdaş sanatçıların imge üretim biçimleri üzerine sohbet edilecek. Atölyenin üretim aşamasında ise çocuklar, resim çizme ve boyama gibi sanatsal ifade yöntemlerini kullanarak seçtikleri beş eser üzerinden kendi görsel müze albümlerini oluşturacaklar.

Bal peteği evim olsa 26 Ocak Pazar günü, saat 13.00’te gerçekleştirilecek atölye, atölyepikolo tarafından 8-12 yaş grubu için hazırlandı. Bu çalışmada, sanatçı Engin Beyaz’ın Rabb; Arıya Vahyetti (2010 ve 2024) isimli eseri üzerinden heykel kavramına odaklanılıyor. Birey ve toplum kavramları üzerine sohbet edilen atölyenin üretim aşamasında ise çocuklar, gündelik yaşamlarını renkler ve kağıtlar yardımıyla görselleştirerek bal peteği formunda evlerini tasarlayacaklar.