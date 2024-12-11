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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Borusan Müzik Evi'nde 2 günde 2 konser

        Borusan Müzik Evi'nde 2 günde 2 konser

        Borusan Müzik Evi'nde 13 Aralık'ta Sezi Seskir, Barış Büyükyıldırım, Amy Salsgiver ve Kerem Öktem "OffBeat" konseriyle, 14 Aralık'ta ise piyanistler Toros Can ve Beril Can, solo ve dört el piyano eserlerden derledikleri bir seçkiyle müzikseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2024 - 01:36 Güncelleme: 11.12.2024 - 01:36
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        Borusan Müzik Evi'nde 2 günde 2 konser
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        Müzikseverler, 13-14 Aralık tarihlerinde Borusan Müzik Evi'ndeki konserler ile unutulmaz bir hafta sonu geçirecekler.

        Sezi Seskir ve Barış Büyükyıldırım ile “OffBeat” konseri

        Sezi Seskir ve Barış Büyükyıldırım, 13 Aralık Cuma akşamı saat 21.00'daü Borusan Müzik Evi'nde “OffBeat” projesini müzikseverlerin beğenisine sunacak. Amy Salsgiver ve Kerem Öktem’in de yer alacağı bu konser, Paul Lansky, Steve Reich, Christopher Stark, John Adams ve Meredith Monk gibi çağdaş müziğin önemli bestecilerin eserlerinden bir seçki sunuyor. Solistlik ve pedagoji alanlarında tamamladığı eğitimi sonrasında fortepianolar ve otantik yorum üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran Sezi Seskir ve kompozisyon, solo piyano, oda müziği, caz müzik ve 20. yüzyıl müziği gibi çeşitli türlerde kendini kanıtlamış çok yönlü bir müzisyen olan Barış Büyükyıldırım, Borusan Müzik Evi dinleyicileriyle müziğini paylaşmaya hazırlanıyor.

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        Bartók’a saygı dolu bir selam niteliğinde

        Toros Can ve Beril Can, "Bartók Kesişmeleri" adlı dinletileriyle 14 Aralık akşamı saat 21.00'de Borusan Müzik Evi’nde olacaklar. Uluslararası yarışmalarda aldığı ödüllerin yanı sıra, yaptığı albümlerle iki kez Diapason d’Or alan piyanist ve eğitmen Toros Can, kızı Beril Can ile birlikte Macar besteci Béla Bartók'un Mikrokosmos yapıtlarının merkezinde çeşitli kesişmeleri niteleyen bir seçki ile Borusan Müzik Evi’nde müzikseverlerle buluşacak. Piyano eğitiminin temel kaynaklarından sayılan ve Bartók’un oğlu Péter’e ithaf ettiği Mikrokosmos, basitten zora doğru sıralanmış ve 6 kitap hâlinde sunulan 153 kısa pedagojik parçadan oluşuyor. Günümüz müziğinde de izler bırakan bu bütüncül eseri iki CD olarak yayımlayan Toros ve Beril Can, Borusan Müzik Evi’nde gerçekleştirecekleri performanslarında solo ve dört el piyano eserlerden derledikleri bir seçkiyi bilgilendirici ve renkli bir anlatım eşliğinde icra edecekler.

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        #Borusan sanat
        #Borusan Müzik Evi
        #Sezi Seskir
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