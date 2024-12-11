Borusan Müzik Evi'nde 2 günde 2 konser

Müzikseverler, 13-14 Aralık tarihlerinde Borusan Müzik Evi'ndeki konserler ile unutulmaz bir hafta sonu geçirecekler.

Sezi Seskir ve Barış Büyükyıldırım ile “OffBeat” konseri

Sezi Seskir ve Barış Büyükyıldırım, 13 Aralık Cuma akşamı saat 21.00'daü Borusan Müzik Evi'nde “OffBeat” projesini müzikseverlerin beğenisine sunacak. Amy Salsgiver ve Kerem Öktem’in de yer alacağı bu konser, Paul Lansky, Steve Reich, Christopher Stark, John Adams ve Meredith Monk gibi çağdaş müziğin önemli bestecilerin eserlerinden bir seçki sunuyor. Solistlik ve pedagoji alanlarında tamamladığı eğitimi sonrasında fortepianolar ve otantik yorum üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran Sezi Seskir ve kompozisyon, solo piyano, oda müziği, caz müzik ve 20. yüzyıl müziği gibi çeşitli türlerde kendini kanıtlamış çok yönlü bir müzisyen olan Barış Büyükyıldırım, Borusan Müzik Evi dinleyicileriyle müziğini paylaşmaya hazırlanıyor.