Borusan Müzik Evi'nde yeni sezon başlıyor

Yeni sezonda Burak Özdemir ve Musica Sequenza, Esra Berkman ve Lilian Tonella Tüzün, Rembrandt Trio, Nova Muzak “Giant Swan”, Sıfır, Sa.Ne.Na ve Christian Benning, Brassolist, Şevket Akıncı, FM Einheit ve Batur Sönmez, Timuçin Şahin, Anıl Eraslan, Sigrid Horn, Nova Muzak “Uluslararası Caz Günü Konseri” ile James Brandon Lewis Trio ve Noise İstanbul Festivali için hazırlanan özel bir program, Borusan Müzik Evi sahnesinde müzikseverler ile buluşmaya hazırlanıyor.



Borusan Müzik Evi’nde Burak Özdemir ile barok müziğe yeni bir yorum

İmza attığı projelerle izleyici ve dinleyicileri kendine hayran bırakan, enstrümanı fagotun özgün dilini müzikseverlere çığır açan projeleriyle sunan Burak Özdemir, topluluğu Musica Sequenza ile birlikte Borusan Müzik Evi’ne geliyor. Barok müzik ve farklı stilleri yeni bir diyalog çerçevesinde birleştiren bir anlayışa sahip Sampling Barok/Bach konseri, 5 Kasım Cumartesi günü saat 21.00’de Borusan Müzik Evi’nde gerçekleşecek.



Noise İstanbul Festivali’nin ikincisi geliyor

Noise İstanbul Festivali üç yıl aradan sonra tekrar seyircisiyle buluşuyor. Kökeni İtalyan fütürist sanatçı Luigi Russolo’nun 1913’te yaptığı öncü çalışmalara dayanan Noise müzik, ilk dönem elektronik müzisyenlerden günümüz ses sanatçılarına uzanan bir yelpazede tanımlanıyor. Noise müzik, yapısı gereği elektronik, endüstriyel, deneysel, avangart ve doğaçlama gibi müziklerin yanı sıra performans, yerleştirme, video ve ses sanatlarıyla yakın ilişkiler kuran çok katmanlı bir müzik türü olarak biliniyor. 11 ve 12 Kasım’da gerçekleşecek Noise İstanbul Festivali’nde Government Alpha, Satori, Kasper T. Toeplitz, Luca Sigurta, Dezroy Adam, Kazumoto Endo, John Duncan, She Spread Sorrow ve Purgist yer alacak.



Çağdaş teknikleriyle Kanun Piyano İkilisi konser 2 Aralık'ta



Esra Berkman ve Lilian Tonella Tüzün ikilisinin yeni albümü New Music for Kanun and Piano Borusan Müzik Evi’nde izleyicileriyle buluşuyor. Yüzyıllar önce farklı kıtalarda doğan ve kendi müzik dünyalarının değerli temsilcileri olan piyano ve kanun, 21. yüzyılın çağdaş teknikleriyle ele alınan yeni müzik dilleriyle 2 Aralık Cuma günü saat 21.00’de Müzik Evi sahnesinde yer alacak.



Cazı klasikle buluşturan Rembrandt Trio

Rembrandt Trio’nun, yakında çıkacak albümlerinin ilk teklisi Melodie Antique, dinleyenlere müziğin farklı dönemlerine götüren sürükleyici bir hikâye sunuyor. Birçok farklı müzik kültürüyle yolları kesişen Rembrandt Trio, heyecan verici repertuvarıyla 3 Aralık Cumartesi günü saat 21.00’de Müzik Evi sahnesinde müzikseverlerle bir araya gelecek.



34. Nova Muzak serisinde Giant Swan, Borusan Müzik Evi’ne geliyor

Borusan Müzik Evi ve Kod Müzik işbirliğiyle müzik hayatımıza yeni bir soluk kazandıran Nova Muzak serisi, serüvenine bu yıl da devam ediyor. Son yıllarda yeraltı elektronik müzik/tekno dünyasında canlı performanslarıyla büyük beğeni kazanan Bristol’lü ikili Giant Swan, 34. Nova Muzak serisi kapsamında 10 Aralık saat 21.00’de Cumartesi günü Borusan Müzik Evi sahnesinde yer alacak.



SIFIR ile deneyimsel müzik esintisi

Yaptığı müziği deneyselden çok “deneyimsel” olarak nitelendiren Zafer Aracagök, 24 Aralık Cumartesi günü saat 21.00’de Borusan Müzik Evi’ne geliyor. Bu konserde 2021 çıkışlı Shoedrift ön planda olacak olsa da SIFIR, son üç yıl içinde yayınladığı albümlerinden seçme dekompozisyonları da müzikseverlerle paylaşacak. Flütte Mehmet Ali Taşlı, vokalde ise Ezgi İrem, konuk sanatçı olarak bazı parçalarda Zafer Aracagök’e eşlik edecek.



Borusan Müzik Evi, eşsiz bir perküsyon deneyimine tanıklık ediyor

Alman perküsyoncu Christian Benning, İstanbul’un perküsyon grubu SA.NE.NA ile bir araya gelerek Borusan Müzik Evi’nde izleyenlere canlı bir müzik akşamı sunuyor. Amy Salsgiver’ın saha kayıtları ve canlı performanslar için hazırladığı yeni bir çalışmada İstanbul’un ses manzarası keşfediliyor. 7 Ocak Cumartesi günü saat 21.00’de gerçekleşecek olan konsere MIAM Percussion da katılacak. Paul Lansky’nin sahneyi geleneksel vurmalı çalgılar ile dolduran post-minimalist bir başyapıtı olan Threads, akşamın öne çıkan kısımlarından biri olacak.



Renkli repertuvarıyla Brassolist konseri kaçmaz

Nefesli çalgılar kenteti biçimine solisti de ekleyen Türkiye’deki ilk topluluk olan Brasssolist, düzenlemesi kendilerine ait repertuvarlarıyla 3 Şubat Cumartesi günü saat 21.00’de Borusan Müzik Evi’ne konuk oluyor. Caz, pop, R&B ve özellikle Anadolu türkülerinden oluşan düzenlemelerin yanı sıra Klasik eserleri, bakır nefesli enstrümanlar için düzenlenmesiyle ortaya çıkan heyecan verici konser programıyla müzikseverleri bekliyor.



Şevket Akıncı özel bir programla Borusan Müzik Evi’nde

Bu yıl sanatta 30. yılını kutlayan gitarist ve besteci Şevket Akıncı, 25 Şubat Cumartesi günü saat 21.00’de Borusan Müzik Evi’ne konuk oluyor. Yıllar içerisinde çalıştığı önemli isimlerin de kendisine eşlik edeceği bu konserde, 2021’de Tarla Records tarafından yayınlanan Dünyada Saat Kaç ve 2017 yılında A.K. Müzik tarafından yayınlanan Escher Chronicles albümlerinden seçmeler izleyici ile buluşacak.



Noise ve deneysel müzik için önemli bir gece

Borusan Müzik Evi’nde farklı jenerasyondan iki öncü isim deneysel müzikte birleşiyor. Birçok avangart, endüstriyel, deneysel projeye de imza atan öncü müzisyen FM Einheit, Türkiye’deki ilk konserini, Türk noise müziğinin temsilcisi Batur Sönmez’in katılımıyla 10 Mart Cuma günü saat 21.00’de Borusan Müzik Evi’nde veriyor. Solo gösterilerle başlayıp FM Einheit ve Batur Sönmez’in özel ortak performanslarıyla son bulacak bu tarihi müzikal buluşma, müzikseverlere unutulmayacak bir akşam yaşatacak.



“Timuçin Şahin’s Flow State”

New York Times’ın “Usta bir gitarist ve harikulade bir besteci” diye tanımladığı Timuçin Şahin; Sean Rickman, Cory Smythe ve Reggie Washington gibi caz ve doğaçlama dünyasının önemli isimlerinden oluşturduğu Timuçin Şahin’s Flow State grubu ile 11 Mart Cumartesi saat 21.00’de müzikseverlerle bir araya geliyor.

Anıl Eraslan'dan deneysel müziğin tüm renkleri

Rüya, doğaçlama ve film arasındaki ilişkileri temel alan uzun soluklu bir belgesel projesinin parçası olan deneysel müzik topluluğu Dream Works, 17 Mart Cuma günü saat 21.00’de Borusan Müzik Evi’ne konuk olacak. İstanbul’daki doğaçlama müzik sahnesinin önde gelen isimlerinin yer aldığı grup, Osmanlı-Türk müziği, özgür doğaçlama ve elektro-akustik müzik etkilerini özgün bir kolaja dönüştüren albümleriyle dinleyenleri heyecan verici bir serüvenle baş başa bırakacak.

Şarkılarındaki iyileştirici güçle Sigrid Horn

Her konserinde izleyicilerle güçlü bir bağ kuran sanatçı Sigrid Horn, bu sezonda da Müzik Evi sahnesinin konuğu oluyor. Kökenlerimizin, aidiyetimizin derinlerine inen müziğiyle geçmişi ve en özel duyguları derinlemesine inceleyen Sigrid Horn’a bu konserde, arp ve vokalde Sarah Metzler, akordeon, ukulele, banjolele ve vokalde Bernhard Scheiblauer eşlik edecek. Avusturya Kültür Ofisi ile ortak gerçekleştirilecek olan bu büyülü konser, 1 Nisan Cumartesi günü saat 21.00’de Borusan Müzik Evi’nde izleyicisi ile buluşacak.



30 Nisan'da Uluslararası Caz Gününe özel bir konser

Borusan Müzik Evi ve Kod Müzik işbirliğiyle düzenlenen 35. Nova Muzak serisinde, James Brandon Lewis Trio, Borusan Müzik Evi sahnesine konuk olacak. Caz müziğinin dünyanın dört bir köşesindeki insanları birleştirmedeki rolünü vurgulamak için 2011’den bu yana kutlanan Uluslararası Caz Günü kapsamında yer alan bu konser, 30 Nisan Pazar günü saat 21.00’de gerçekleşecek. Bu özel konser, Joy Jazz ve Borusan Klasik radyolarından yapılacak yayınla canlı olarak da dinlenebilecek.



Çağdaş ve yeni müzik repertuvarından seçkiler, Borusan Müzik Evi’nde

The New York Times tarafından “önde gelen yeni müzik dörtlümüz” olarak nitelenen Jack Quartet, çağdaş ve yeni müzik repertuvarından seçkilerle 16 Mayıs Salı günü saat 21.00’de Borusan Müzik Evi’nde olacak.