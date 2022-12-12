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Borusan Sanat'dan 2022'ye görkemli veda

Borusan Quartet, 19 Aralık Pazartesi günü saat 20.00’de Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda gerçekleşecek konserde viyolonsel sanatçısı Camille Thomas’yı ağırlıyor

Borusan Sanat'dan 2022'ye görkemli veda

Borusan Quartet’in 2022 yılında vereceği son konserin konuk solisti, Voice of Hope (Umudun Sesi) albümüyle büyük beğeni toplayan, viyolonsel sanatçısı Camille Thomas olacak.

“Müziğin, kalbin sınırlarını genişlettiğine inanıyorum, böylelikle her şeyi daha içten hissedebiliyorsunuz. Müzik insan ruhunun güzelliği ve yüceliği konusunda bize umut veriyor” sözleriyle yorumculuğunu güçlendiren duyguları anlatan Thomas, Türkiye’de bulunmayı ve buradaki sanatçı dostlarıyla konser vermeyi çok sevdiğini de sıkça dile getiriyor.

19 Aralık Pazartesi günü saat 20.00’de Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda gerçekleşecek bu konser öncesinde, Aydın Büke ve Serhan Bali keyifli sohbetleriyle Fuaye alanında müzikseverleri karşılayacak.

Borusan Sanat’ın sezon boyu düzenlediği tüm konserlerin biletlerine passo.com.tr, Passo mobil uygulaması ve Passo perakende satış noktalarından erişilebilecek

Müzikseverler, BİFO’nun Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde ve Borusan Quartet’in Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda gerçekleştirdiği tüm konserleri Borusan Sanat’ın çevrimiçi radyosu Borusan Klasik’ten canlı olarak dinleyebilecek.

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